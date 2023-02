La Juventus perde la sua stella: UFFICIALE, lesione del legamento crociato

La Juventus perde la sua stella: ufficiale la lesione del legamento crociato. Stagione finita e non ci sarà per lo scudetto. Assenza pesantissima

L’esito degli esami è un colpo. Sì, s’immaginava che avrebbero dato questo esito, ma fin quando non sono arrivati i risultati Martina Rosucci, e anche Joe Montemurro, sperava che le cose potessero andare in maniera diversa. E invece, purtroppo, la centrocampista della Juventus ha chiuso in anticipo la sua stagione, proprio nel momento clou.

La diagnosi è tremenda: lesione parziale del legamento crociato anteriore. Stagione finita e niente poule scudetto per la mediana bianconera e della nazionale di Milena Bertolini che adesso rischia di rimanere fuori anche per il Mondiale che si giocherà la prossima estate. Una notizia bruttissima che priva l’ex tecnico dell’Arsenal di una giocatrice in grado di dare qualità e dinamismo in mezzo al campo. E con otto punti da recuperare alla Roma in otto partite adesso diventa davvero dura.

Juventus, stagione finita per Rosucci

Insomma, per Martina Rosucci la stagione è finita domenica nella gara contro il Parma vinta 2-1, l’ultima della stagione regolare. Un problema per il tecnico come detto che sa benissimo che già sarebbe stato difficile riuscire a riprendere la squadra di Spugna e che adesso, con questo stop, sa che sarà ancora più complicato.

Tralasciando questo discorso oggi alle 12,30 la Lega femminile diramerà il calendario della seconda fase di questa stagione che inizierà tra tre settimane. Le prossime due infatti saranno di riposo per le altre ma non per la Juve, impegnata nella doppia semifinale di Coppa Italia. Con una Rosucci in meno, purtroppo.