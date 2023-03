La Juventus ora trema sul serio: addio e maxi scippo del Napoli

La Juventus ora trema sul serio, gli azzurri avrebbero le idee chiare nel caso in cui dovessero dire addio al loro portiere.

Quello che si è presentato ieri sera davanti alle telecamere era un Massimiliano Allegri ampiamente soddisfatto. Della vittoria, dell’atteggiamento con cui i suoi uomini hanno affrontato il derby, di una classifica che piano piano sta tornando ad essere quanto meno più tollerabile. La sua Juventus non poteva reagire meglio dopo la mazzata della penalizzazione e adesso è di nuovo settima, a -10 dal quarto posto.

L’allenatore livornese ha detto pure che si tratta di un divario difficilmente colmabile, soprattutto a questo punto della stagione. Dieci punti non sono affatto pochi. Ma la Signora, quella con il piglio visto ieri contro la squadra di Ivan Juric, non vuole lasciare nulla di intentato. Con il successo ai danni dei granata le vittorie consecutive in campionato sono diventate quattro. E all’orizzonte ci sono altro appuntamenti cruciali, come la sfida di domenica prossima all’Olimpico con la Roma oppure l’ottavo di finale con il Friburgo in Europa League. Un calendario fittissimo che non concede pause.

La Juventus ora trema sul serio, il Napoli su Vicario se parte Meret

Tra gli ex che domenica scenderanno in campo, oltre ovviamente a Paulo Dybala, c’è anche Wojciech Szczesny. L’attuale numero uno della Juventus, che contro il Torino ha raggiunto le 200 presenze, ha giocato nella Roma dal 2015 al 2017.

L’estremo difensore polacco andrà in scadenza nell’estate 2024 ma il club è già da diverso tempo sulle tracce di un suo sostituto. La sensazione è che ci si voglia dirigere verso uno dei giovani esponenti della cosiddetta scuola italiana, nel solco di una leggenda come Gigi Buffon. Piace molto Carnesecchi della Cremonese, ma tra i portieri più affidabili della Serie A in questo momento c’è Guglielmo Vicario dell’Empoli. La Juventus è tra le squadre che l’hanno cercato e continueranno a farlo. Occhio, però, alla concorrenza del Napoli. Nel caso in cui l’estremo difensore azzurro Meret migrasse in Premier League – è forte l’interesse del Tottenham di Antonio Conte – i partenopei si fionderebbero sull’empolese, come ha spiegato il giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di 1 Station Radio.