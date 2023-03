Calciomercato Juventus, addio Vlahovic con lo scambio: si fa tutto in Premier

Calciomercato Juventus, sappiamo benissimo che il futuro di Vlahovic dipende da come si chiuderà la stagione, non solo in campo. Via con lo scambio

Il futuro di Dusan Vlahovic è legato a doppio, triplo filo, a quello che succederà da qui alla fine della stagione. Non solo in campo, ma anche dentro le aule dei tribunali. L’attaccante serbo è un pezzo pregiato della Juventus, uno di quelli che potrebbe regalare gioie per molti anni ma anche quello che potrebbe regalare un enorme respiro alle casse della Vecchia Signora. E siccome dalle parti di Torino il momento è quello che è, molti ci hanno messo gli occhi addosso.

Anche il Chelsea, che ha sperperato a gennaio, potrebbe sperperare di nuovo a giugno. Tant’è che i Blues nel mirino hanno messo appunto l’attaccante della Juventus. E secondo calciomercato.it, la società inglese, potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di un giocatore che forse, ad Allegri, vista quella che potrebbe essere la situazione il prossimo anno, potrebbe servire.

Calciomercato Juventus, il Chelsea propone Mendy

Dubitiamo, onestamente, che la Juventus possa accettare il cartellino di Mendy nello scambio. Il portiere ha perso posti dentro i Blues e potrebbe essere sacrificato da parte del club londinese per arrivare a Vlahovic, abbassando in questo modo la parte cash da versare.

Un compito arduo questo per il club allenato da Potter, che dopo tutti i soldi spesi nel corso di questi mesi non si può di certo presentare in casa bianconera con le briciole. Per strappare Vlahovic servono almeno 90-100 milioni di euro. Soldi che potrebbero come detto aiutare le casse bianconere e che potrebbero essere reinvestiti sul mercato. Insomma, quello di Dusan è un destino tutto da scrivere.