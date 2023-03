Calciomercato Juventus, Vlahovic-United: scelta definitiva, epilogo choc

Asse Vlahovic-Manchester United: arriva la scelta dei Red Devils sul bomber della Juventus

Nelle ultime sessioni di calciomercato il Manchester United è stata una delle minacce costanti per i club di Serie A. In estate il club inglese ha tentato di arrivare a Victor Osimhen, proponendo al Napoli uno scambio con Cristiano Ronaldo.

I ‘Red Devils’ hanno poi bussato alla porta della Juventus, sia per Adrien Rabiot che per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, però, ha una situazione più complessa rispetto a quella del centrocampista francese che invece è in scadenza a fine stagione. Vlahovic, reduce da un lungo stop a causa della pubalgia, è rientrato da poco in gruppo ed è tornato a fare quello che gli riesce meglio, far gol. Vlahovic ha un contratto con i bianconeri fino al 2026 ma la Juventus ha bisogno di fare cassa e, in base all’offerta, potrebbe pensare concretamente di sacrificare il bomber ex Fiorentina.

Inoltre, la situazione extra-campo della ‘Vecchia Signora’ porta Vlahovic all’ipotesi di lasciare il club a fine stagione per disputare la Champions League e lottare per grandi obiettivi. Il Manchester United ha inserito Vlahovic in cima alla lista delle preferenze per la prossima stagione ma nelle ultime ore sembra aver dato priorità a un altro attaccante.

Juventus, lo United molla Vlahovic e vira su Kane

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, il Manchester United avrebbe virato sul leader del Tottenham, Harry Kane.

Gli ‘Spurs’ vogliono cercare di trattenere l’attaccante inglese che andrà in scadenza a giugno 2024 e vorrebbero trovare l’accordo per il rinnovo. Il club londinese ha già iniziato i dialoghi con l’entourage del calciatore che è, naturalmente, un perno dello scacchiere tattico di Antonio Conte, oltre che il leader tecnico ed emotivo. Su Harry Kane è forte l’interesse del Bayern Monaco che in questa stagione ha rinunciato a Robert Lewandowski ed è alla ricerca di un nuovo centravanti di prima fascia. Al momento, però, il Manchester United è in prima fila per il bomber britannico. Due estati fa il Tottenham ha rifiutato un’offerta di 100 milioni di sterline da parte del Manchester City che ha poi virato su Haaland.

Adesso sono i cugini dello United in corsa per Kane che di recente è diventato il miglior marcatore all-time nella storia del Tottenham, toccando quota 267 reti. Di conseguenza la squadra di Erik ten Hag allenta, almeno momentaneamente, la presa per Dusan Vlahovic. La Juventus tira un momentaneo sospiro di sollievo, se pur la permanenza del serbo a Torino nella prossima stagione è un grosso punto interrogativo.