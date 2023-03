Clamoroso ritorno al passato per Conte: tra i papabili c’è anche lui

Clamoroso ritorno al passato per Conte, il tecnico salentino non ha ancora sciolto i dubbi riguardo al suo futuro.

Dall’Inghilterra fanno sapere che è ormai vicino al rientro. Nella prossima settimana Antonio Conte potrebbe riaccomodarsi in panchina. Non c’è ancora una data precisa ma verosimilmente sarà lui a guidare il Tottenham nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League con il Milan, in programma tra sette giorni a Londra.

L’allenatore salentino si è preso una pausa in seguito all’intervento per la rimozione della cistifellea. Era rientrato subito dopo l’operazione ma, su consiglio dei medici, aveva immediatamente deciso di fermarsi una volta preso atto che si era rimesso in pista troppo in fretta. A fare le veci è stato il suo vice Cristian Stellini, diventato un vero e proprio talismano. Nelle partite in cui ha sostituito Conte, gli Spurs hanno sempre vinto: quattro vittorie su quattro, comprese le più recenti nei derby con West Ham e Chelsea. In questo lasso di tempo Conte avrà pure avuto modo di riflettere sul sul futuro. Non è scontato che rimanga al Tottenham, nonostante gli indizi sembrano andare in questa direzione.

Clamoroso ritorno al passato per Conte, pure l’Inter sulle sue tracce

Conte, infatti, malgrado abbia detto più volte di trovarsi bene a Londra, non è ancora convinto di firmare il rinnovo con gli Spurs. Dipenderà da diversi fattori, tra cui il mercato. L’ex allenatore di Inter e Juventus ha spesso punzecchiato pubblicamente il club, dicendosi insoddisfatto delle varie campagne acquisti.

Vuole che il Tottenham sia in grado di poter competere con le big della Premier League e di andare il più lontano possibile in Champions, ma per riuscirci servono investimenti importanti. Poi c’è quella nostalgia della Serie A. Più volte accostato alla Juventus quando Massimiliano Allegri sembrava vicino all’esonero, nelle ultime ore si è tornato a parlare anche di un ritorno in nerazzurro. L’Inter, infatti, a fine stagione potrebbe separarsi da Simone Inzaghi, di nuovo nel mirino delle critiche dopo la sconfitta con il Bologna. C’è anche il nome di Conte tra i possibili successori: per i betting analyst di Snai, come riporta agipronews.it, un suo eventuale comeback vale 15 volte la posta.