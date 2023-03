La “sentenza” sulla Juventus: “Giocherà in serie B”

La Juventus viaggia a vele spiegate in campionato dopo la vittoria nel derby con il Torino. A conferma del buon momento dei bianconeri.

Nonostante i tanti impegni ravvicinati in questo periodo, la formazione allenata da Massimiliano Allegri si sta però esprimendo su buoni livelli. E spera di arrivare in fondo sia in Coppa Italia che soprattutto in Europa League, dove ora dovrà vedersela con il Friburgo.

In campionato invece il cammino della Juventus è chiaramente inficiato dalla penalizzazione di 15 punti che ha ricacciato i bianconeri lontani dal quarto posto. Che rappresenta l’obiettivo minimo stagionale. Un obiettivo che è molto complicato da raggiungere, anche se Vlahovic e compagni stanno risalendo la china in maniera vertiginosa. La Juve dovrà dare il massimo, partita dopo partita, senza fare troppi calcoli.

Juventus, Focolari: “Difficilmente giocherà in A il prossimo campionato”

Come si legge su calciomercato.it a “Radio Punto Nuovo” ha parlato il giornalista Furio Focolari sottolineando come il Napoli stia di fatto facendo un campionato a sè ed è sempre più lanciato verso la conquista anticipata dello scudetto.

La Juventus è lontana in classifica, ma Focolari spiega: “E’ l’unica che sta un po’ in piedi ma difficilmente giocherà in Serie A il prossimo campionato, se le cose vanno come devono andare“. Una affermazione che farà senz’altro parlare i tifosi sui social, riferita ovviamente alle varie inchieste sportive in corso che riguardano il club torinese e che potrebbero portare a nuove penalizzazioni. Club torinese che nel frattempo, in riferimento al “caso plusvalenze” e ai 15 punti di penalizzazione che sono stati inflitti ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.