L’UEFA non fa sconti, “sentenza” Ceferin: fuori dalle coppe per un anno

L’UEFA a muso duro sulla questione, adesso il club rischia di rimanere fuori per un’intera stagione dall’Europa: i dettagli.

Come viene riferito dal portale spagnolo ‘El Chiringuito’, adesso, la UEFA potrebbe intervenire direttamente sulla questione. La situazione, non riguarda, però, i bianconeri, bensì il Barcellona.

Il caso preso in esamina riguarda quello del ‘caso Negreira’ che ha già creato un terremoto nel calcio spagnolo ai massimi livelli. Il cosiddetto scandalo arbitrale, adesso, rischia di essere punito severamente. Stando, infatti, alla rivelazione di Eduardo Inda a ‘El Chiringuito’, la UEFA di Ceferin così come la FIFA di Infantino potrebbero prendere seri provvedimenti.

Barcellona fuori dall’Europa: “Stanno valutando la possibilità di espellerli”

Adesso il club di Xavi potrebbe rischiare l’esclusione dall’Europa. Così tuonano, infatti, dal portale estero de ‘El Chiringuito’, che riporta, appunto, una rivelazione “Stanno valutando di espellere il Barcellona dalle competizioni europee per una stagione”.

L’annuncio in diretta ha infatti del clamoroso. Il massimo organismo calcistico europeo per club, presieduto dal già conosciuto Ceferin, sarebbe già pronto a prendere seri provvedimenti sull’accaduto che adesso non è passato per nulla inosservato proprio dagli enti massimi del calcio mondiale. Staremo a vedere se questa cosa verrà ufficializzata. Certamente un caso che adesso è diventato d’importanza europea.