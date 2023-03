Calciomercato Juventus, telenovela (in)finita Kovacic: finale thriller

Calciomercato Juventus, una telenovela che sembra durare in eterno. Adesso c’è l’ennesima svolta sul futuro dell’ex Inter.

Mateo Kovacic, centrocampista croato del Chelsea, è un centrocampista molto apprezzato sul mercato europeo e sono diverse le squadre interessate a lui in vista della prossima stagione. Al Chelsea non essendo più una prima scelta, il croato potrebbe cambiare squadra proprio in estate.

Tra le squadre che avrebbero manifestato interesse per l’ex giocatore dell’Inter ci sono Juventus e Milan parlando della Serie A, ma sembra, secondo anche indiscrezioni confermate dal portale ‘Calciomercato.it, che, alla fine, Kovacic potrebbe rimanere in Premier League: su di lui si sarebbe aggiunta nella fila delle pretendenti proprio il Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Juventus, Kovavic al City per 40 milioni: la “svolta” definitiva

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il club di Pep Guardiola sarebbe il favorito per l’acquisto di Kovacic. I Citizens, che stanno cercando di rafforzare la propria rosa per continuare a dominare in Premier League ed in Europa, sarebbero pronti ad offrire una somma considerevole per portare il centrocampista croato a Manchester, si parla, addirittura, di 40 milioni di euro. Cifre certamente fuori dalla portata della Juventus ma anche del Milan campione d’Italia.

Proprio come la Juventus, anche il Milan, che sarebbe interessato a Kovacic da tempo, potrebbe quindi essere costretto a guardare altrove alla ricerca di un rinforzo per il proprio centrocampo. L’ex Inter, dunque, potrebbe continuare il suo percorso professionale in Premier League. Per Kovacic, invece, un trasferimento al Manchester City potrebbe rappresentare un’opportunità importante per continuare la propria crescita e lottare per i titoli ad altissimo livello.