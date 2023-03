Calciomercato Juventus, addio Milinkovic: l’erede di Paredes in Serie A

Calciomercato Juventus, addio Milinkovic: costa troppo e l’ingaggio è fuori portata. L’erede di Paredes comunque è in Serie A

Ci sono delle indicazioni nette, arrivate dal derby, e che dicono che Allegri ormai ha deciso di non puntare più su Paredes che, alla fine della stagione, tornerà senza dubbio al Psg. L’argentino non ha mai convinto e allora da qui alla fine dell’anno poche volte lo vedrà il campo. Il dado è tratto.

Di conseguenza la Juve un regista per la prossima stagione lo deve trovare. In ogni caso e tra i papabili anche se in un ruolo un po’ diverso, c’era il nome di Milinkovic-Savic, il serbo della Lazio che però secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina è uscito dai radar. Non tanto per il costo, alto, del cartellino, ma soprattutto per lo stipendio che vorrebbe percepire: 6 milioni di euro netti all’anno che sfondano il salary cup dei bianconeri chiamati, nei prossimi anni, a dare un taglio ai costi. Male. Di certo c’è comunque una cosa, la Juve si sta muovendo per trovare un mediano in Serie A: e i profili già ci sono.

Calciomercato Juventus, Hjulmand e Koopmeiners nel mirino

Il primo gioca nel Lecce, è finito anche nel mirino della Roma, e i salentini sperano nella salvezza per aumentare il prezzo sognando di fare cassa per costruire la squadra per il prossimo anno. Al momento servirebbero 15 milioni di euro, ma potrebbero diventare anche 20 alla fine dell’anno. Insomma, non un colpo low-cost anche se, per qualità, potrebbe essere un affare.

E poi c’è Koopmeiners dell’Atalanta: anche in questo caso, però, la Dea spara alto visto che valuta il centrocampista olandese con il vizio del gol almeno 50milioni di euro. Una cifra che spaventa dalle parti di Torino. Una cifra che potrebbe spaventare anche gli altri club. Infine, comunque, non va trascurato nemmeno quello che potrebbe essere un cavallo di ritorno: Rovella offre garanzie, e chissà che non sia lui il centrocampista del futuro.