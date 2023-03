Scelto il dopo Vlahovic: alla Juventus per 30 milioni

Calciomercato Juventus, anche nell’attesa di capire cosa succederà con Vlahovic, i bianconeri si starebbero tutelando: 30 milioni per il sostituto

Sarà probabilmente il futuro di Vlahovic a decidere quelle che saranno le mosse della Vecchia Signora la prossima estate. Con un occhio ovviamente a quello che succederà nelle aule dei tribunali: se le cose si dovessero aggiustare, così come dalle parti della Continassa sperano, è normale pensare che il serbo possa rimanere in bianconero.

In caso contrario ovviamente la partenza certa è la sua: uno che potrebbe regalare almeno 100 milioni di euro è difficile trattenerlo. E allora ecco che per non farsi trovare impreparata, almeno per quanto raccontato da fichajes.net, i bianconeri starebbero pensando al colpo in Spagna, anche se c’è anche l’Atletico Madrid: si parla di una possibile offerta di 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Unal è il dopo Vlahovic

Il profilo è quello dell’attaccante turco del Getafe, classe 1997, Unal. Otto gol in stagione quest’anno, è una punta centrale dotata di buon fisico e anche di buone qualità tecniche. Sarebbe lui il prescelto da parte dei bianconeri qualora davvero il serbo dovesse partire alla fine della stagione.

Non sarà comunque facile riuscire a prenderlo visto che sempre dalla Spagna spiegano come il giocatore sia cercato anche dall’Atletico Madrid. O almeno, per meglio dire, sia stato messo nel mirino anche dalla squadra allenata da Simeone che vorrebbe una punta centrale, una capace di giocare dentro l’area di rigore, per il prossimo anno. Gli occhi quindi sono sul 26enne turco.