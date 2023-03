Rottura del tendine d’Achille e nuovo scossone: trema anche la Juve

Calciomercato Juventus, l’infortunio lo terrà fuori per diversi mesi e allora ecco che il club ha già contattato l’agente: trema anche Allegri

L’infortunio che fa tremare la Juventus. L’infortunio che, praticamente, mette nelle condizioni il club di cercare immediatamente un sostituto. E siccome potrebbe arrivare a parametro zero allora ecco che i dirigenti secondo le informazioni che arrivano dalla Francia si sarebbero già messi in contatto con gli agenti del calciatore.

Andiamo con ordine, comunque, e parliamo di quanto successo dentro al Psg: Kimpembe si è rotto il tendine d’Achille (auguri per una pronta guarigione) e ovviamente ne avrà per un poco di tempo. Potrebbe tornare in estate inoltrata con una preparazione già avviata e forse in fase conclusiva oppure anche in autunno: si sa, ognuno ha tempi diversi davanti a questi tipi di infortuni. Tempi che ovviamente il Psg non conosce. E questo non fa altro che dire e pensare una cosa: bisogna tutelarsi.

Calciomercato Juventus, il Psg affonda per N’Dicka

Visto l’infortunio il Psg, secondo quanto scritto da MediaFoot, si sarebbe già messo in moto per cercare il sostituto del calciatore. E mettersi in moto significa dare una forte accelerata a quella che potrebbe essere un’operazione da chiudere subito: vale a dire quella che porta al difensore Evan N’Dicka, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e sul quale ci sono gli occhi di molte big europee tra le quali anche la Juventus.

La possibilità del colpo a parametro zero ha attirato i bianconeri e non solo: in molte hanno cominciato a fare sondaggi e a corteggiare il difensore che, ovviamente, ancora non ha deciso il suo futuro. Però a breve una risposta dovrebbe arrivare e questo affondo del Psg, purtroppo per tutte le altre, potrebbe essere quello decisivo.