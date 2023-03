Storia della Juventus cancellata: Adani lo ha fatto di nuovo

Juventus, la storia cancellata di Adani non lascia indifferenti i tifosi: cosa è successo sui social. I dettagli.

Adani ci ricasca. Certamente l’opinionista sportivo ex calciatore della Serie A è uno dei più seguiti proprio per il suo programma Twitch con Cassano, Bobo Vieri e Ventola. Ma andiamo a scoprire cos’è successo nell’ultima storia Instagram.

L’ultima uscita dell’opinionista televisivo, che dimentica i nove scudetti di fila della società bianconera, fa scaldare anche Cassano. Così scrivono da ‘Tuttosport’ e in effetti, certamente, Adani esaltando l’impresa del Napoli, ormai, involata verso la corsa scudetto, non lascia indifferenti i tifosi della Vecchia Signora.

Adani “dimentica” la Juventus e si scatena la polemica

Le parole espresse dall’opinionista sul Napoli sono già diventate virali: “Il ciclo vincente ce l’ha insegnato il Napoli come si fa e il resto non conta”. Un’uscita che non ha lasciato indifferente nemmeno Cassano che, certamente, non è il primo tifoso della Juventus che ha così replicato:“Il ciclo vincente l’ha fatto una sola squadra, la Juventus”. Una discussione che è poi proseguita con una sorta di “battibecco” tra i protagonisti: “Antonio, tu ti basi solo sul risultato. Quando tu gareggi in un altro livello e prendi i calciatori più forti… Penso che concettualmente il ciclo vincente come lo intendi tu l’Italia non è pronta a sostenerlo”.

Ovviamente queste parole non sono rimaste indifferenti nei confronti dei tifosi della Juventus che hanno subito replicato sui social. I nove anni delle vittorie bianconere hanno scritto, indubbiamente, la storia del calcio italiano recente.