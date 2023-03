Calciomercato Juventus, rinnovo Di Maria: Allegri non può negarlo

In conferenza stampa mister Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul futuro dell’argentino, ormai top player indiscusso bianconero.

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato del futuro di Angel Di Maria. Certamente il Fideo, adesso, è un elemento essenziale nella rosa della Juventus.

Ma la domanda cardine è quando e se ci sarà il rinnovo del Fideo. A tale quesito ha risposto puntualmente Massimiliano Allegri che ha fatto il punto sulla situazione.

Rinnovo Di Maria? “Vi dico tutto”

Allegri: ha risposto immediatamente alla domanda del giornalista che, in conferenza stampa, ha chiesto se si stia già pensando al rinnovo dell’argentino, ormai stella indiscussa di questa squadra. Allegri non ha esitato a ribadire la stima che nutre nei confronti del suo giocatore e ha così “chiuso” la questione: “Rinnovo DiMaria? I grandi giocatori è sempre bello averli a disposizione, perché Angel è straordinario. Di questo si occupa la società, in questo momento le priorità sono altre. Dopo valuteremo, perché non so quali siano le esigenze dei giocatori”.

E poi un’altra domanda sulla possibilità di vederlo titolare proprio contro la squadra di Mourinho domani sera, nella sfida cruciale all’Olimpico tra Roma e Juventus. “Angel titolare a Roma? Ha fatto 4 partite, le ultime le ha sempre giocate. L’importante è che quando giochi, per 30 minuti o 60, determini come ha fatto nelle ultime partite”. Angel decisivo e probabilmente domani ancora protagonista assoluto si spera anche in senso positivo come le ultime gare che l’hanno visto decisivo per tutta la Juventus.