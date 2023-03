Intreccio da oltre 100 milioni: la Juventus ha il suo difensore

Calciomercato Juventus, cambio di strategia che adesso fa cambiare anche obiettivo: è libero di firmare con i bianconeri. I dettagli.

La squadra che inizialmente sembrava in pole per chiuderlo, adesso, avrebbe ulteriormente cambiato strategia e punterebbe un altro profilo che, dunque, “libererebbe” il precedente per la firma con i bianconeri. Andiamo a scoprire i dettagli.

Il Tottenham Hotspur sta cercando di rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione e uno dei nomi che circola con sempre maggior insistenza è quello di Josko Gvardiol, giovane difensore centrale croato. Secondo alcune voci di mercato, l’interesse degli Spurs per Gvardiol potrebbe portare alla cancellazione della pista che portava al francese Evan N’Dicka, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte e che dunque darebbe il via libera ai bianconeri.

Tottenham su Gvardiol che libera N’Dicka

Gvardiol, classe 2002, è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del calcio croato e si è messo in luce soprattutto nei Mondiali in Qatar. Il difensore ha già attirato l’attenzione di diverse squadre europee, tra cui il Liverpool e il Bayern Monaco, ma sembra che sia il Tottenham ad essere in pole position per accaparrarsi il giovane talento.

Tuttavia, l’interesse degli Spurs per Gvardiol potrebbe portare alla cancellazione della pista che portava a N’Dicka. Il francese, infatti, è stato a lungo seguito dal Tottenham, che sembrava intenzionato ad ingaggiarlo per rinforzare il reparto difensivo. La possibile acquisizione di Gvardiol potrebbe portare gli Spurs a cambiare obiettivo, lasciando quindi campo libero alla Juventus, che sarebbe interessata a N’Dicka già da diversi mesi. Il difensore francese, classe ’99, sarebbe infatti un obiettivo di mercato della Vecchia Signora, che sta cercando di rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. N’Dicka è considerato un giocatore molto duttile e in grado di ricoprire diverse posizioni nel reparto arretrato, oltre ad essere dotato di una buona tecnica e di un’ottima capacità di anticipazione.