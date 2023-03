Vlahovic e Leao insieme: Juventus e Milan inchiodate, riscrivono la storia

Siamo ormai entrati nella fase clou della stagione ma si continua a parlare di calciomercato in casa Juventus. E non solo.

La squadra bianconera domenica sera è attesa da una partita molto importante contro la Roma di José Mourinho. Altra sfida da vincere per cercare di riavvicinarsi al quarto posto della graduatoria. Obiettivo che è complicato da raggiungere ma non impossibile.

Grazie infatti all’ultima serie di risultati positivi, la Juventus si è riavvicinata alla zona Champions League. Sulla graduatoria degli uomini di Allegri ovviamente pesa la pesante penalizzazione di 15 punti che è stata inflitta, ma sembrano esserci tutte le carte in regola per una clamorosa rimonta. In attesa che venga poi definito l’esito del ricorso presentato. Nel frattempo la società dovrà darsi da fare in chiave mercato iniziando a pensare a quelle che potrebbero essere le mosse da effettuare nella prossima estate. Quando per forza di cose bisognerà fare diversi interventi in tutti i reparti.

Juventus, il Real continua a monitorare Vlahovic (e non solo)

Prima però di iniziare a pensare a chi portare a Torino, la Juve deve blindare i suoi gioielli se vorrà far sì che siano degli elementi chiave anche della squadra del futuro. Perché alcuni di essi, come ad esempio Dusan Vlahovic, sono molto appetiti dai top club europei.

C’è soprattutto il Real Madrid molto interessato al giovane centravanti. Come conferma “Fichajes” infatti gli spagnoli stanno costruendo un nuovo ciclo vincente. C’è bisogno di trovare l’erede di Benzema e Vlahovic rappresenta un ottimo prospetto, nonostante ci sia l’interessa anche per Haaland. Il Real potrebbe farsi avanti con la Juventus e starebbe preparando in serie A anche un altro possibile blitz visto che lo stesso portale spiega come sia interessato anche a Rafael Leao del Milan.