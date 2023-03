Tolgono la penalizzazione alla Juventus: “Annullamento con rinvio”

La Juventus si sta preparando nel migliore dei modi ad affrontare le prossime settimane, che saranno decisive per questa stagione.

Che sia in campionato o nelle coppe, la missione degli uomini di Allegri non cambia. E’ sempre quella di riuscire a portare a casa successi. Con tanta voglia di centrare gli obiettivi e regalare una grande soddisfazione alla propria tifoseria.

Tifoseria che ovviamente però è preoccupata per ciò che potrebbe avvenire fuori dal rettangolo di gioco. Ci sono delle inchieste in corso che potrebbero portare a nuove penalizzazioni dopo quella che è arrivata per il “caso plusvalenze”. Quindici punti in meno che in serie A stanno compromettendo il cammino della Juventus, che per arrivare al quarto posto (quello che garantisce l’accesso alla prossima edizione della Champions League) dovrà compiere un vero e proprio miracolo.

Juventus, l’avvocato Greco: “Ricorso tecnicamente perfetto”

Il club non è certo rimasto inerme dopo aver ricevuto questa penalità, e ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. C’è dunque molto attesa per capire l’esito di questo ricorso, che potrebbe rivoluzionare nuovamente la classifica e riportare la Juventus nelle primissime posizioni.

Parlando proprio del discorso penalizzazione, l’avvocato Vincenzo Greco a “Radio Bianconera” ha sottolineato come il club abbia presentato “un ricorso tecnicamente perfetto e anche molto corposo. Le ragioni le avevo individuate subito e aveva individuato proprio quelle. Non è una sentenza ma un’esecuzione e c’erano i presupposti per attaccarla”. Nessun dubbio per lui su quello che potrebbe essere l’esito del ricorso: “annullamento senza rinvio, ma credo che alla fine si rinvierà al primo grado, che dovrà riscrivere le motivazioni e magari arriverà uno sconto”.