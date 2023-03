Roma-Juventus, Allegri scalda Pogba e fa una previsione: “Rientra dopo la sosta”

Roma-Juventus, alla vigilia del big match parla in conferenza stampa mister Allegri. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Domani lo scontro decisivo. I bianconeri incontreranno la Roma dello Special One e l’obiettivo sarà ottenere il massimo risultato in una trasferta che si preavvisa da cardiopalma. Non sarà semplice vista la difficoltà dell’avversario ma se i bianconeri non dovessero riottenere i 15 punti, adesso, lo scontro potrebbe valere la qualificazione in Europa, certamente una vittoria farebbe riacquistare fiducia per la qualificazione, laddove, appunto la Roma lotta ancora per un posto in Champions League nella prossima stagione. In conferenza stampa ha parlato mister Allegri.

Mister Massimiliano Allegri ha risposto così alle domande dei giornalisti:

Roma che mi aspetto? Un ottima squadra che gioca per la lotta in Champions. In casa credo sia la prima in Europa a subire meno gol, viene da quattro vittorie in casa, quindi sarà una partita importante: bella con uno stadio pieno. Ci sarà una bella giornata anche climaticamente parlando.

Milik, Pogba, come stanno i recuperati? Pogba sta bene, non ha minutaggio, sono rimasto molto contento di com’è entrato l’altro giorno. Deve crescere, momentaneamente è un ottima soluzione in panchina, Milik ritorna dopo la sosta e Kaio indisponibile.

Domani scontro diretto importante con la Roma, dobbiamo staccare quelle che sono dietro, cominciando dal Bologna. Davanti siamo ancora lontani, dobbiamo vedere passo dopo passo.

Paredes? Sta bene. Ritorna anche Locatelli, tutti sono a disposizione. Direi che sotto questo punto di vista non ho problemi a mandare in campo i giocatori.

Io e Mou simili? Se mi accomunano a lui mi fa molto piacere, lui ha vinto 26 trofei in carriera sua. Sta facendo un ottimo lavoro a Roma. Domani spero di vederlo in campo, io non trovo giusto stia fuori in una partita così importante.

Di Maria rinnovo? I grandi giocatori è sempre bello averli a disposizione, è straordinario. Ma di questo si occupa la società. Le priorità ora sono altre ma dopo valuteremo, di queste cose risponde la società.