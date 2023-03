Roma-Juventus, UFFICIALE: telenovela Mourinho finita

Roma-Juventus, una telenovela che adesso sembra finita. Arrivata l’ufficialità sul “caso” Mourinho: tutti i dettagli.

Adesso è ufficiale. Stamane ne aveva parlato pure Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Mourinho, come si legge dal comunicato, sarà in panchina regolarmente domani sera contro la Juventus nella sfida cruciale per il campionato di Serie A. La squalifica che aveva subito il tecnico dopo l’espulsione, adesso, è stata revocata.

Mourinho ci sarà contro la Juventus: sospesa la squalifica

Lo ‘Special One’ sarà regolarmente in campo contro gli avversari bianconeri. Arrivato il comunicato che parla proprio di sospensione della squalifica subita dallo Special One dopo l’espulsione nella precedente sfida di campionato. José Mourinho, allenatore della Roma, sarà in panchina nella partita cruciale contro la Juventus di domani.

La presenza di Mourinho in panchina rappresenta quindi un valore aggiunto per la Roma, che avrà così a disposizione un tecnico di grande esperienza e capace di motivare i propri giocatori al massimo delle loro capacità. La partita contro la Juventus, inoltre, rappresenta un banco di prova importante per la squadra giallorossa, che dovrà dimostrare di essere in grado di competere con una delle squadre più forti del campionato, e questo vale anche per la Juventus che se dovesse vincere si iscriverebbe, sempre di più, nella corsa europea in attesa di capire se quei 15 punti verranno restituiti. Certamente, la presenza di Mourinho in panchina rappresenta sicuramente un fattore importante per la squadra giallorossa, che dovrà cercare di sfruttare al meglio questa opportunità per conquistare i tre punti contro la Juventus e continuare la propria marcia verso la zona Champions League. Si preavvisa una sfida, letteralmente, da cardiopalma.