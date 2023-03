“Non è in Inghilterra”: Zidane-Juventus, adesso si può

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento cruciale da affrontare in vista del futuro della squadra di Allegri.

I bianconeri sono chiamati a chiudere la stagione in corso nel migliore dei modi, anche perchè i traguardi da raggiungere non mancano di certo. Ci sono Europa League e Coppa Italia da conquistare ma c’è ancora anche la possibilità di conquistare il quarto posto, nonostante la strada sia in salita.

Il tecnico livornese ha recuperato uomini importanti come Pogba e Chiesa, ma soprattutto può contare su un Di Maria molto ispirato in questo periodo. La squadra è tornata cinica e spietata e questo fa ben sperare i tifosi della Juve. La dirigenza dovrà iniziare a pensare al mercato, ma nello stesso tempo dovrà attendere probabilmente la fine della stagione per fare tutte le valutazioni del caso e capire dove intervenire. C’è anche chi crede che la società possa optare per un cambio in panchina in vista del futuro.

Juventus, Petit su Zidane: “Chelsea? Il suo futuro non è lì”

Massimiliano Allegri ha un lungo contratto con la Juventus e ha iniziato un lavoro di programmazione, volto ad aprire un nuovo ciclo bianconero. Sembrano mancare dunque i presupposti per un repentino cambio di rotta da parte della dirigenza, ma si continuano a fare i nomi di Conte e Zidane come suoi possibili successori.

❌ 🔵 Manu Petit ne voit pas du tout Zidane signer à Chelsea : 🗣💬 "L'avenir de Zizou ne s'inscrit pas en Angleterre, il s'inscrit ailleurs et peut-être pas très loin d'ici…" #RMClive pic.twitter.com/9ZKwnAfe3x — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 3, 2023

Voci che vengono alimentate pure dall’estero. A RMC Live l’ex compagno di squadra del fuoriclasse francese, Emannuel Petit, parlando della possibilità che l’ex centrocampista firmi per il Chelsea, ha dichiarato: “Il futuro di Zizou non è in Inghilterra, è altrove e forse non molto lontano da qui…”. Parole che fanno sognare tutti i tifosi bianconeri che lo rivorrebbero a Torino.