Nel segno di Zoff e Buffon: la Juventus ha il suo nuovo portiere

Calciomercato Juventus, la sua crescita non è affatto sottovalutata dai dirigenti bianconeri che continuano a monitorarlo con attenzione.

Ci sono delle affinità che non possono essere prese in considerazione soltanto come mere coincidenze. Congiunture astrali che talvolta determinano in maniera acronistica le sorti di un calciatore.

Lo sa bene Gian Marco Crespi, attuale estremo difensore della Juventus Next Gen che tanto bene sta facendo con la compagine di Brambilla. Friulano di nascita, il portiere classe ‘2001 si sta ritagliando in punta di piedi un ruolo importante nello scacchiere bianconero. Di proprietà del Crotone, Crespi ha trascorso la prima parte di stagione al Picerno: esperienza che gli ha permesso di mettere in mostra tutte le sue qualità e di meritarsi la chiamata della “Vecchia Signora” che ha deciso di mettere le mani su di lui imbastendo un’operazione in prestito con diritto di riscatto.

A distanza di mesi, secondo quanto riferito da Tuttosport, il suo riscatto sembra ormai essere una mera formalità: Crespi è diventato un tassello imprescindibile della Juventus Next Gen, che qualche giorno fa si è giocata con il Vicenza l’andata delle finale di Coppa Italia contro il Vicenza davanti ad uno Stadium caloroso e in festa. Lo stadio che, se tutto andrà come previsto, sarà la casa di Crespi ancora a lungo…