Arriva il Liverpool: Juventus in apnea, salta l’affare gratis

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra trapelano interessanti indiscrezioni sul futuro di un calciatore monitorato con attenzione dai bianconeri.

Le ben note vicende extra-campo chiaramente orienteranno le prossime mosse di mercato della Juventus. Come già mostrato nel corso della campagna trasferimenti invernale, i bianconeri proveranno a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno per capire eventuali margini di manovra.

La pratica degli acquisti a parametro zero, sotto questo punto, potrebbe ritornare prepotentemente in auge. Soprattutto la mediana sarà uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento degli uomini mercato della “Vecchia Signora”. Sono molti i profili che la Juve monitora con attenzione. Dal sogno Milinkovic Savic, ormai destinato a restare tale, all’opzione Kanté passando per i piedi di Tielemans. Proprio in relazione al centrocampista belga ci sono aggiornamenti di mercato che non possono non essere attenzioni.

Calciomercato Juventus, irrompe il Liverpool su Tielemans

Legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato, il centrocampista belga fa gola a diversi club di Premier League e non solo. Da tempo sia l’Arsenal che il Barcellona hanno provato a capire eventuali margini di manovra sferrando dei blitz importanti con l’entourage del calciatore per capire il da farsi. La fase di stalle nelle trattative, però, può spianare la strada ad eventuali inserimenti a sorpresa.

Rientrano in questo filone i sondaggi esplorativi effettuati negli ultimi giorni dal Liverpool per sondare la fattibilità dell’operazione Tielemans. Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, i Reds per puntellare la propria mediana avrebbero rotto gli indugi facendo saltare il banco. In questa stagione, del resto, il centrocampo di Klopp ha faticato e non poco ad assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. L’urgenza di rinforzare il centrocampo ha spinto il Liverpool a mettere Tielemans in cima alla lista dei suoi desideri, complicando in maniera importante i piani della Juventus.