Juventus in ginocchio: follia nel finale, espulsione diretta!

La Juventus è andata al tappeto all’Olimpico contro la Roma. A decidere le sorti dell’incontro è stato un gol di Mancini nel secondo tempo.

La partita è stata abbastanza equilibrata, con il primo tempo che non è stato molto emozionante ma che ha visto la Roma avere un paio di occasioni per trovare la via della rete, anche se il gol l’ha sfiorato anche Rabiot. Che prima del riposo ha colpito un palo.

Nella ripresa la Roma ha trovato la rete del vantaggio grazie a Mancini, che ha realizzato una vera e propria prodezza con un siluro dal limite. La Juventus non ha perso la bussola e ha provato subito a rimettersi in carreggiata, trovando sulla sua strada un ottimo Rui Patricio. Allegri ha gettato nella mischia prima Chiesa, quindi via via tutti i suoi uomini migliori della panchina, tra cui anche Pogba.

Juventus, clamoroso Kean: espulso dopo pochi secondi

Sotto di una rete, mister Allegri ha tentato a pochi secondi dal gong finale la mossa della disperazione, gettando nella mischia Kean al posto di Cuadrado. La fiducia dell’allenatore nei confronti del giovane attaccante non è stata però ripagata.

Dopo nemmeno quaranta secondi dal suo ingresso in campo infatti Kean è stato espulso dall’arbitro per un fallo di reazione nei confronti di Mancini. Una vera e propria “follia” quella del calciatore, che ha dunque lasciato i suoi compagni in dieci proprio nel momento clou della partita. Una ingenuità che tra l’altro gli costerà la presenza anche (almeno) nella prossima gara di campionato.