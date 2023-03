Roma-Juventus, tegola per Allegri: titolarissimo KO, cambio immediato

La Juventus è impegnata questa sera contro la Roma di Josè Mourinho. Una sfida, quella dell’Olimpico, che ha regalato finora grande equilibrio

Partita molto importante per i colori bianconeri. La Juve infatti sta inseguendo il quarto posto in classifica e punta al successo per recuperare terreno dalle altre big che hanno perso terreno in questo weekend di campionato.

Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato e si è chiuso senza reti. La Juventus ha tenuto bene il campo ma non è riuscita ad affondare il colpo. Prima è stata la Roma anzi ad avere le occasioni migliori, con Spinazzola e poi con l’ex Dybala. Strepitosa la parata di Szczesny sulla conclusione dell’argentino. Prima del riposo però i bianconeri hanno sfiorato il gol con Rabiot, che di testa ha colpito il palo. Il risultato dopo 45 minuti è stato comunque di 0-0.

Juventus, Bonucci al posto di Alex Sandro

Ci si attende adesso un secondo tempo più emozionante e con maggiori occasioni da rete. Purtroppo però mister Allegri perde un titolarissimo della sua difesa, costretto ad uscire a causa di un problema fisico nel corso dell’intervallo.

L’allenatore infatti deve fare a meno di Alex Sandro, che ha lasciato il posto a Bonucci. Da poco rientrato dopo un infortunio, l’esperto difensore centrale sarà chiamato a giocare al centro del terzetto. Il suo carisma potrebbe essere importante nel corso di questi secondi 45 minuti. Una tegola non da poco. Ci sarà probabilmente bisogno di esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio invece del brasiliano.