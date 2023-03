“Allegri esonerato”: il verdetto arriva dopo Roma-Juventus

Juventus, la furia dei tifosi dopo la sconfitta patita sul campo della Roma: Max Allegri finito nuovamente nel mirino della critica.

Al termine di una gara molto brutta sotto il profilo tecnico, la Juventus esce con le ossa rotta dal confronto con la Roma dell’Olimpico. Un siluro di Mancini ha infatti permesso ai giallorossi di conquistare tre punti preziosissimi per la propria classifica, estromettendo quasi definitivamente Di Maria e compagni dalla corsa Champions.

E pensare che la Juventus le sue occasioni è stata pure capace di crearsele. I tre pali e la chance capitata sui piedi di Danilo nel finale lo testimoniano in maniera tangibile. Tuttavia soprattutto nel primo tempo la “Vecchia Signora” ha fatto molto poco per provare a scardinare il muro eretto sin da subito dalla Roma. Soltanto il colpo di testa a botta sicura di Rabiot ha movimentato il finale di una prima frazione in cui la Juventus si era limitata ad un’ordinaria amministrazione.

Calciomercato Juventus, bordate di critiche per Allegri:

Ecco, gestione. La stessa che i tifosi tirano in ballo per criticare nuovamente Max Allegri. L’esasperazione del pragmatismo, infatti, trova acerrimi detrattori in fette sempre più consistenti della tifoseria. E pazienza se la Juve è stata sconfitta dal tecnico che ha fatto del catenaccio uno dei suoi leit-motiv caratterizzanti. Al triplice fischio si è immediatamente scatenato il putiferio social all’indirizzo di Allegri: tante sono i capi di accusa che vengono mossi all’allenatore bianconero. Vediamo quali:

#pressing..Le minestre riscaldate non vanno mai bene.Riprendere Allegri pensando di rifare dei campionati come ha fatto in passato,è sbagliato.Così come riprendere Pogba’,idem come sopra

Era meglio tenete Pirlo che aveva fatto fin troppo bene,visto che era alla prima esperienza — DOMENICO CARACCIOLO (@DOMENICOCARACC1) March 5, 2023

Allegri non è un allenatore e partita dopo partita lo sta dimostrando. Ha fatto il su tempo. Potrei capire se il problema fosse stato temporaneo ma ormai lo è da troppo tempo. Aspetto luglio per salutarlo e non rivederlo mai più sulla panchina della Juventus. — ®Blue ©™⤴️🏁🏎️♋️⬜⬛🇮🇹🇷🇺🚴🏊🏃⛳⚽🎱🏇🏈🚁 (@Bluewawe22) March 5, 2023

Anche Allegri merita una multa per il gioco — S.Luca (@lscrn05) March 5, 2023

Uno che ha basato tutta la sua vita sull’episodio ed il culo ora ci viene a parlare di chi merita o non merita di vincere. Vergognati e tornatene al gabbione#AllegriOut — fabio (@fabio200908) March 5, 2023

Siete voi a non capire che nel calcio non contano solo i giocatori, devono essere messi nelle condizioni migliori per rendere e ottenere dei risultati. Allegri fa un calcio che nel 2023 è improponibile, siamo stati presi a pallate dal benfica, maccabi, monza e potrei continuare — Giacomo ALLEGRIOUT (@PassioneJuve) March 5, 2023

Alla luce del fatto che non meritavamo la sconfitta… Un mister che in 70 minuti cambia 4 centrocampisti, vuol dire che non ha ancora capito molto di come allenare e metterli in campo..

John fai sto sforzo, compragli 28 fuoriclasse, grazie!#AllegriOut — Frank (@xxfrank35) March 5, 2023