Dalla Juventus all’Arsenal: incontro con gli agenti, si chiude subito

L’Arsenal è al momento la capolista della Premier League, ma la squadra sta già guardando al futuro e sta cercando di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che circolano con più insistenza riguarda, proprio, un obiettivo comune con i bianconeri.

Ivan Fresneda, terzino del Real Valladolid è nella lista dei possibili acquisti del club londinese, come viene confermato anche dall’indiscrezione estera di ‘thehardtackle.com’. Secondo alcune fonti vicine alla trattativa, l’Arsenal avrebbe avviato dei contatti con il giocatore spagnolo e sarebbe molto interessata a ingaggiarlo già per la prossima stagione.

Arsenal pronta a chiudere Fresneda: in pole per la prossima stagione

Fresneda è un terzino sinistro molto duttile, in grado di giocare anche come terzino destro e come esterno all’occorrenza. Il giocatore, classe ’04, ha iniziato la sua carriera nella cantera del Real Madrid, per poi passare al Real Valladolid, dove si è imposto come uno dei migliori giovani talenti della Liga spagnola.

La trattativa non è ancora conclusa, ma sembra che l’Arsenal sia in pole position per assicurarsi le prestazioni di Fresneda. La concorrenza estera è però agguerrita e ci sarebbe anche la Juventus interessata al giocatore, ma al momento sembra che i Gunners abbiano un vantaggio nella corsa. Per l’Arsenal, l’arrivo di Fresneda sarebbe un rinforzo importante per la difesa, in particolare per la fascia sinistra, dove al momento il titolare è Kieran Tierney. Il terzino spagnolo potrebbe rappresentare una valida alternativa e una soluzione a lungo termine per la difesa dei Gunners. La trattativa con Fresneda fa parte di una strategia più ampia dell’Arsenal, che sta cercando di rinnovare la propria rosa e di puntare sui giovani talenti. Con l’arrivo del nuovo tecnico Mikel Arteta, la squadra ha dato vita a un nuovo progetto che punta a rilanciare la squadra e a tornare ai vertici del calcio inglese e europeo. L’ingaggio di Fresneda sarebbe un passo importante in questa direzione, e potrebbe rappresentare una delle sorprese della prossima stagione.