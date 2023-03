Firma a tutti i costi: forcing finale, bye bye Juventus

Si complica la pista di mercato per la Juventus: dialoghi per il rinnovo del difensore

La Juventus esce sconfitta dall’Olimpico nel big match contro la Roma e frena nuovamente dopo 4 vittorie consecutive in campionato.

Una sconfitta che pesa soprattutto sul morale dei calciatori che hanno un grosso svantaggio da recuperare, ancora di più dopo la sconfitta di ieri sera. Intanto, però, per la Juventus rimane in primo piano anche il mercato. Infatti la dirigenza bianconera sta sondando il terreno per diversi profili in vista della prossima stagione. Difesa e centrocampo sono i due reparti dove urge un intervento tempestivo da parte della società, visto che giocatori come Cuadrado, Alex Sandro e Rabiot sono in scadenza a fine stagione. Una delle priorità della ‘Vecchia Signora’ è rinforzare le corsie, in particolare quella di sinistra. Nello specifico, infatti, sono tanti i nomi individuati dalla Juventus per la fascia sinistra. Alcuni militano in Serie A, altri potrebbero rappresentare delle occasioni dall’estero.

Juventus, il Benfica vuole trattenere a tutti i costi Grimaldo

Non è un segreto la Juventus sia alla ricerca di un terzino sinistro. Il primo nome nella lista della dirigenza bianconera per ricoprire quel ruolo è ormai da tempo lo spagnolo del Benfica, Alejandro Grimaldo.

Il classe ’95 valenciano è uno dei giocatori di maggior talento del club portoghese che ogni anno riesce a tirare fuori dal cilindro profili di assoluto valore. L’ultimo è stato Enzo Fernandez che, dopo essere stato eletto miglior giovane del Mondiale in Qatar, è approdato al Chelsea. L’anno scorso è stato l’anno di Darwin Nunez che dopo aver acceso i riflettori su di sé è stato acquistato dal Liverpool. Questa volta il prossimo a lasciare il Benfica potrebbe essere proprio Alejandro Grimaldo che è in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Un terzino dai numeri sorprendenti: 5 gol in stagione tra campionato portoghese e coppe e ben 10 assist tra campionato e Champions League. Cifre davvero notevoli per un giocatore che sta vivendo la fase di piena maturazione. Secondo quanto riportato da ‘Record’, però il Benfica ha altri piani e intende trattenere i suoi pezzi grossi.

In questo senso la priorità del club portoghese è quella di trattenere sia il suo leader Nicolas Otamendi che Alejandro Grimaldo. Il Benfica vuole provare in tutti modi in questi ultimi mesi a trovare un accordo con l’entourage del giocatore spagnolo per convincerlo a rinnovare il contratto. Al momento la possibilità concreta è che il giocatore vada via a parametro zero e la Juventus è pronta a sfruttare l’occasione. La voglia del Benfica di trattenerlo, però, potrebbe fare la differenza.