Calciomercato Juventus, scambio con Morata: il traguardo è vicino

La Juventus perde il treno per il ritorno di Alvaro Morata: scambio in vista per l’Atletico Madrid

La Juventus sta trovando difficoltà a mandare a gol gli attaccanti. Sicuramente l’addio di Cristiano Ronaldo ha tolto tanti gol ai bianconeri e l’investimento su Dusan Vlahovic non sta portando a pieno i frutti sperati.

Anche Alvaro Morata ha lasciato Torino nell’ultima estate di mercato, facendo ritorno in Spagna, all’Atletico Madrid. Il centravanti spagnolo, però, non è entrato a pieno nelle grazie del ‘Cholo’ Simeone che non ha mai fatto carte false per riaccoglierlo a Madrid. In 24 partite di Liga ha comunque collezionato 9 gol e 2 in Coppa del Re ma il suo contributo non è bastato ai colchoneros per superare il girone di Champions League. Morata sta provando a farsi spazio nell’Atletico Madrid, con cui ha un contratto fino al 2024 ma le voci che lo vedrebbero di ritorno alla Juventus per la terza volta rimangono sempre vive e non sono da scartare.

Juventus, niente ritorno per Morata: scambio col Valencia

Morata ha lasciato un bel ricordo a Torino, sia nella sua prima esperienza quando raggiunse la finale di Champions contro il Barcellona, timbrando il cartellino in finale, ma anche nella sua seconda avventura.

Massimiliano Allegri lo ha sempre considerato un giocatore importante e prezioso per il suo scacchiere tattico, anche se a volte lo ha sacrificato sull’esterno, privandolo delle sue qualità migliori. Per Morata a fine stagione si prospetta la chiusura definitiva del rapporto con l’Atletico Madrid che sta già valutando l’ipotesi di utilizzarlo come pedina di scambio. La squadra di Simeone ha lasciato andare Joao Felix a gennaio, destinazione Chelsea e ha accolto Memphis Depay dal Barcellona ma adesso vuole un centravanti d’area di rigore che possa garantire quei 25-30 gol a stagione. I ‘Colchoneros’, infatti, secondo quanto riportato da ‘Diariogol’, starebbero valutando lo scambio con José Gayà, laterale mancino classe ’95, capitano del Valencia. Lo spagnolo è da tempo anche nel mirino della Juventus che è alla ricerca di un terzino.

Morata, però, ha ancora un anno di contratto. Di conseguenza potrebbe anche decidere di non accettare l’idea di scambio dell’Atletico Madrid e di rimanere ancora un altro anno ai ‘Colchoneros’. Lo scambio tra Atletico e Valencia potrebbe tagliare le gambe alla Juventus che spera ancora in un ritorno del centravanti ex Real Madrid e Chelsea.