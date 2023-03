Accordo raggiunto, è della Juventus: affare fatto per 28 milioni

La stagione è nel vivo ma per la Juventus è il momento anche di pensare già anche alle mosse future di calciomercato.

I bianconeri di mister Allegri presto saranno impegnati in Europa League contro il Friburgo nel tentativo di arrivare in fondo a questo torneo che garantisce l’accesso alla prossima edizione della Champions. Obiettivo che difficilmente potrà essere centrato attraverso il campionato.

In serie A infatti la Juventus è lontana dal quarto posto, a causa della pesante penalizzazione di 15 punti inflitta. In ogni caso si darà il massimo per arrivare il più in alto possibile. Nel frattempo però la dirigenza dovrà darsi da fare per trovare sul mercato le pedine utili per rinforzare la squadra in ottica futura. I bianconeri cambieranno diversi uomini in tutti i reparti e dunque si dovranno trovare elementi validi in grado di aprire un nuovo ciclo sotto l’ombra della Mole.

Juventus, riscattato il cartellino di Kean

Nel frattempo però i dirigenti si stanno muovendo anche in altri ambiti. C’è da capire quale sarà il futuro dei giocatori che si trovano attualmente in prestito come Rovella o Cambiaso. Deciso invece il destino di Moise Kean, giovane attaccante che in questi giorni è finito nell’occhio del ciclone per un rosso rimediato in pochi secondi contro la Roma.

Confermato: la #Juventus ha già esercitato il riscatto di #Kean (essendo un prestito con obbligo) versando 28 milioni nelle casse dell’Everton // Confirmed: Juventus have already made Kean’s deal from Everton permanent for €28m 🇮🇹⚪️⚫️@Goalitalia @Goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) March 7, 2023

Come ha rivelato Romeo Agresti su Twitter, infatti, la Juve ha versato 28 milioni di euro nelle casse dell’Everton per il suo cartellino. L’affare era stato definito come prestito con obbligo di riscatto. Ora toccherà al giocatore dimostrare di meritare più spazio di quello che finora ha avuto.