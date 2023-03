Calciomercato Juventus, non bastava l’Inter: nuovo “dispetto” Conte

Non solo l’Inter, anche un’altra big si inserisce per Antonio Conte: nuova beffa per la Juventus

La Juventus ha frenato nuovamente in campionato perdendo 1-0 all’Olimpico contro la Roma e interrompendo la striscia di quattro vittorie consecutive in campionato.

I bianconeri stavano risalendo la china, migliorando notevolmente la loro classifica sulla quale ancora pesano i 15 punti di penalizzazione. Il passo falso di domenica contro la Roma ha nuovamente allontanato le speranze di qualificazione alla prossima Champions League che adesso può arrivare solo attraverso l’Europa League dove la Juve affronterà il Friburgo agli ottavi di finale. Parallelamente alla questione plusvalenze, in attesa della decisione definitiva della Corte federale, la Juventus guarda anche al mercato con particolare attenzione. Non solo ai rinforzi e alle eventuali cessioni ma anche a un possibile cambio di guida tecnica. In questi mesi Massimiliano Allegri è stato messo in discussione più volte ma alla fine la società ha deciso di continuare a puntare su di lui, soprattutto in un momento complicato legato alle questioni extra-campo.

Juventus, nuova bomba su Conte: “Può allenare la Roma”

Negli ultimi tempi si è ipotizzato un cambio di guida tecnica in casa Juventus e sono stati fatti diversi nomi per la prossima stagione.

La suggestione della Juventus rimane sempre Zinedine Zidane che, però, è intenzionato ad allenare l’Olympique Marsiglia ed è corteggiato a distanza dal Paris Saint-Germain. Un altro nome che ha preso piede negli ultimi mesi è quello di Antonio Conte che rappresenterebbe un clamoroso ritorno. L’allenatore pugliese, con ogni probabilità, non verrà confermato sulla panchina del Tottenham al termine della stagione e spera di tornare in Italia per stare vicino alla famiglia. Un insieme di elementi che portano a pensare che il suo ritorno alla Juventus non sia poi così remoto. In merito al futuro di Conte, però, si è espresso il giornalista Damascelli a ‘Radio Radio Lo Sport’ che ha lanciato la bomba: “Secondo me Conte torna in Italia e può allenare la Roma“. Dichiarazioni che potrebbero aprire un nuovo scenario per il club giallorosso che al momento crede molto in José Mourinho.

Lo Special One ha un contratto fino a giugno 2024 e non sembrano esserci margini per un suo addio a fine stagione. Anche se con Mou tutto è possibile. L’eventuale approdo di Conte nella Capitale spegnerebbe qualsiasi speranza per la Juventus di riaccogliere l’allenatore ex Inter.