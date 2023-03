La Juventus passa all’incasso, addio UFFICIALE: cifre e dettagli dell’affare

Il calciomercato della Juventus continua anche in questa fase ad essere un argomento di fondamentale importanza per i bianconeri.

I tifosi sono ansiosi di conoscere quali saranno le strategie della dirigenza in vista della prossima stagione. Una cosa è certa, ovvero che la Juventus non vuole perdere il suo dna vincente e allestirà senz’altro un organico molto competitivo, capace di lottare su più fronti.

Ogni valutazione sugli attuali componenti della rosa sarà effettuata solamente alla conclusione della stagione in corso. E chiaramente saranno molto importanti anche i risultati che saranno conquistati dalla formazione allenata da Massimiliano Allegri. Tuttavia è banale affermare che la Juventus deve muoversi con largo anticipo se vuole arrivare agli obiettivi che si è prefissata. Del resto i bianconeri avranno la necessità di trovare dei rinforzi praticamente in tutte le zone del campo, considerando anche che ci saranno delle partenze senz’altro dolorose.

Juventus, il Genoa ha riscattato Dragusin: le cifre

Ci sono poi altri giocatori che la Juventus ha di fatto sparsi in giro per l’Italia. Alcuni di loro potrebbero tornare alla base in estate, altri invece saranno ceduti altrove per far cassa. Anzi uno di loro è stato già ceduto ufficialmente.

È scattato l'obbligo di acquisizione sul prestito: Radu #Dragusin è ufficialmente un giocatore del #Genoa. La #Juventus incassa subito 5 milioni e mezzo, ma la cifra potrà essere integrata da bonus fino a un altro milione e 800 mila euro al raggiungimento di obiettivi sportivi. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) March 7, 2023

Il giornalista Giovanni Albanese su Twitter ha rivelato come: “È scattato l’obbligo di acquisizione sul prestito: Radu Dragusin è ufficialmente un giocatore del Genoa. La Juventus incassa subito 5 milioni e mezzo, ma la cifra potrà essere integrata da bonus fino a un altro milione e 800 mila euro al raggiungimento di obiettivi sportivi”. Un tesoretto del quale il club dovrà fare buon uso in estate, quando si dovrà reinvestirlo altrove.