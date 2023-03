Plusvalenze, svolta UFFICIALE: il TAR dà ragione alla Juventus

Svolta ufficiale per la Juventus sulla questione plusvalenze: il TAR dà ragione alla ‘Vecchia Signora’

Continua ad essere centrale la questione plusvalenze in casa Juventus, in attesa della sentenza definitiva della Corte Federale.

Dopo l’ultima sentenza emessa dal collegio della prima sezione del Tar Lazio, potrebbe arrivare una svolta in casa Juventus in merito proprio al caso plusvalenze. Nella sentenza pubblicata nella giornata di lunedì 6 marzo, infatti, è stato accolto il ricorso presentato contro la Figc e la Covisoc nei confronti della Procura Figc. Il Tar Lazio obbliga la Procura Figc e Covisoc a consegnare alla difesa della Juventus la nota relativa al 14 aprile 2021 (primo deferimento della Juventus e degli altri 9 club italiani coinvolti nel caso plusvalenze) in cui l’organo di vigilanza chiede esplicitamente dei chiarimenti in merito ad alcune operazioni ritenute sospette relative proprio alle plusvalenze del club bianconero. Fino a questo momento il documento era stato negato.

Juventus, il TAR dalla parte dei bianconeri

In seguito sono state rigettate le richieste federali inerenti all’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Volge, quindi, al termine lo scontro che si era creato tra Procura federale e Covisoc iniziato proprio nell’aprile del 2021. Una svolta che potrebbe risultare decisiva per la Juventus, ai fini della sentenza definitiva della Corte federale.Fonti interne alla Juventus confermano confermano la ricezione della comunicazione da parte del tribunale amministrativo