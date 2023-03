Tegola Juventus, UFFICIALE: salta anche l’Inter

Tegola Juventus, arrivano i provvedimenti disciplinari del giudice sportivo in riferimento alla venticinquesima giornata di Serie A.

Massimiliano Allegri, al termine del match di campionato con la Roma, era furente. Non solo per via della sconfitta ma anche per l’increscioso episodio avvenuto in campo negli ultimi minuti di gioco, proprio mentre la sua Juventus era alla ricerca del pareggio.

“Un errore così non si può fare. È una questione di responsabilità”, queste le parole del tecnico bianconero in riferimento alla “follia” commessa da Moise Kean, che appena entrato al posto di Juan Cuadrado ha ricevuto un rosso diretto a causa di uno scriteriato fallo di reazione nei confronti del difensore giallorosso Mancini. Neppure il tempo di posizionarsi sul rettangolo di gioco che l’ex attaccante di Everton e Psg si è fatto buttare fuori, compromettendo i piani di rimonta della Signora. Un comportamento inaccettabile che ha mandato su tutte le furie l’allenatore livornese. Allegri aveva preannunciato delle multe da parte del club, le quali non tarderanno ad arrivare (si parla del 5% dello stipendio mensile loro, qualcosa come 25mila euro). Intanto il giudice sportivo ha appena reso noti i suoi provvedimenti in merito alla giornata che si è appena conclusa.

Tegola Juventus, due giornate a Kean e ammenda di 10mila euro

Il centravanti bianconero salterà due giornate. Quella con la Sampdoria, in programma nel prossimo fine settimana, ed anche il derby d’Italia con l’Inter. Per lui pure un’ammenda di 10mila euro. Insomma, il giudice sportivo ha utilizzato la mano pesante contro un giocatore che già in passato si era reso protagonista di episodi controversi.

L’espulsione di Roma – destinata a passare alla storia come una delle più veloci della Serie A – potrebbe essere la pietra tombale sulla sua seconda avventura bianconera. La Juventus infatti non è soddisfatta del rendimento di Kean, arrivato un anno e mezzo fa in prestito biennale dall’Everton. La permanenza a Torino adesso non è affatto scontata.