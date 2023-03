Allegri e il corto muso: l’ultima stoccata di de Ligt alla Juventus fa malissimo

Allegri e il corto muso: de Ligt dalla Germania non smette di attaccare la Juventus e il suo allenatore. Ecco le parole del difensore

Dire che l’addio di de Ligt è stato poco traumatico è dire una bugia. Soprattutto per quelle che successivamente al passaggio al Bayern Monaco sono state le dichiarazioni del difensore olandese che non ha mai peso l’occasione di attaccare la sua ex squadra. E questo trend sembra proprio non volersi fermare.

Chissà che è successo alla Continassa, altrimenti non si spiega questo accanimento del giocatore olandese nei confronti di una società che lo ha strappato all’Ajax e che comunque, almeno in Italia, gli ha fatto vincere tanto. Un’altra stoccata di de Ligt è arrivata tramite Ziggo Sport. Ecco quello che ha detto il centrale difensivo della formazione tedesca.

Allegri e il corto muso, l’attacco di de Ligt

“Il Bayern difende in avanti e somiglia a ciò che facevo all’Ajax. Alla Juventus invece l’allenatore Allegri voleva difendere più indietro e però, così, ha raggiunto due finali di Champions League”. E menomale che de Ligt ha aggiunto anche questo, ricordando quello che Max è riuscito a fare con la Vecchia Signora nel corso degli anni.

Due finali di Champions raggiunte con una squadra che senza dubbio non era tra le più forti ma che nel corso del proprio cammino ha buttato fuori dei veri e propri squadroni riuscendo nell’impresa di arrivare in fondo alla massima competizione europea. Sì, poi in finale ha beccato un Barcellona imbattibile e un Real Madrid che si dimostra ancora oggi una delle squadre più difficili da affrontare in Europa. Ma la Juve c’è stata e ci sarà anche nei prossimi anni e di questo non abbiamo nessun dubbio. Senza de Ligt. E menomale anche.