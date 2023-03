Telenovela finita, la Juventus è solo una comparsa: sta per firmare

Calciomercato Juventus, la telenovela che coinvolge anche la Roma è prossima alla conclusione. Firma in arrivo, ecco cosa sta succedendo.

Sono state certamente delle settimane molto particolari in casa Juventus, contraddistinte dalla necessità di impattare bene su un’Europa League rispetto alla quale si era creata una certa disabitudine ma divenuta, dopo la delusione iniziale, stimolo necessario per centrare una possibile qualificazione in Champions e riaprire una bacheca trofei rimasta insolitamente chiusa lo scorso anno.

A gravare con una certa veemenza è fin qui certamente stata la penalizzazione di quindici punti, circa la quale sono nate non solo polemiche e discussioni ma anche attese e speranze in attesa di un ‘ipse dixit’ finale che permetta di comprendere con maggiore chiarezza le sorti della Vecchia Signora da un punto di vista societario e sportivo.

In questa situazione, poi, si incastrano voci di mercato e anticipazioni legate alle possibili mosse della dirigenza durante la prossima estate, destinata ad avere un sapore rivoluzionario e non poco impattante sullo status di una Juventus che da tempo, purtroppo, ha abbandonato le altissime zone della classifica e l’etichetta di unica squadra vincente in Italia.

Calciomercato Juventus, Dalot a un passo dalla firma: triplo ‘addio’

Gli scenari futuri sono certamente numerosi e non poche novità potrebbero garantire da plurimi punti di vista.

Una certa attenzione merita su tale fronte quanto emerge dall’Inghilterra, relativamente ad una vicenda di mercato che ha interessato anche la Roma e che sembra ormai destinata ad andare verso una chiosa definitiva.

Ci riferiamo al futuro di Diogo Dalot, terzino del Manchester United letteralmente rinato sotto l’egida di Ten Hag, sciorinando finalmente con continuità un valore e un talento preliminarmente intravisti da José Mourinho ai tempi di Old Trafford. Al netto delle recenti prestazioni non nobili ma certamente coerenti con quelle della squadra tutta, Diogo non ha certamente perso fiducia e centralità.

Il livello del giocatore in questione è certamente reso chiaro anche dalle avances mosse nei suoi confronti da Barcellona e Real Madrid, destinate, però, come la stessa Juventus, a restare disilluse.

Il Sun, infatti, evidenzia come il laterale sia prossimo alla firma di un lungo contratto con il Manchester United, come ormai chiaro da tempo e come mai celato da dichiarazioni recenti in cui palesava tutta la sua volontà di restare in un club in cui si trova più che bene.