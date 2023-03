Bomba Lautaro Martinez-Juventus: gli hanno voltato le spalle

Bomba Lautaro Martinez dalla Spagna: la situazione dell’argentino coinvolge indirettamente anche la Juventus

Il prossimo mercato estivo potrebbe vedere molti attaccanti cambiare maglia, in particolare in Serie A e uno dei nomi più chiacchierati è il bomber della Juventus, Dusan Vlahovic.

Il serbo, arrivato a gennaio 2022 dalla Fiorentina per 80 milioni, rappresenta uno degli investimenti più grossi della storia del club bianconero. Negli ultimi mesi è stato alle prese con la pubalgia che ha condizionato notevolmente anche il suo Mondiale. Il centravanti bianconero, però, rimane uno dei giocatori più ambiti sul mercato, soprattutto in Premier League con Manchester United e Arsenal in prima linea. Ma anche in Liga dove l’Atletico Madrid lo segue già dai tempi della Fiorentina. Negli ultimi tempi, però, anche il Real Madrid si è inserito per Vlahovic ma dalla Spagna sostengono che l’attenzione di Florentino Perez potrebbe virare sul capitano dell’Inter, Lautaro Martinez.

Juventus, il Real Madrid molla Vlahovic e vira su Lautaro Martinez

Il Real Madrid è alla ricerca di un erede di Benzema che ormai da più di dieci anni è il riferimento offensivo per eccellenza dei blancos.

Negli anni nessuno è riuscito a spodestarlo ma adesso la sua carta d’identità dice 35 anni, se pur abbia da pochi mesi vinto il Pallone d’Oro. Florentino Perez vuole regalare ad Ancelotti un nuovo bomber che sia già pronto e il nome di Dusan Vlahovic è nella lista delle ‘Merengues’. Secondi quanto riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’, però, l’attenzione del Real Madrid potrebbe spostarsi su un altro bomber della Serie A, Lautaro Martinez. L’argentino è diventato da poco il capitano dell’Inter dopo la vicenda Skriniar e da poco si è laureato campione del Mondo con l’Argentina. Il ‘Toro’ di Bahia Blanca ha collezionato 14 gol in campionato, conditi da 4 assist (17 se si considerano tutte le competizioni). In questo momento è il punto di riferimento dell’Inter di Simone Inzaghi e l’uomo simbolo del popolo nerazzurro. Il suo contratto scadrà nel 2026

L’Inter ha bisogno di cedere alcuni pezzi grossi del club per fare cassa, visto anche l’addio a parametro zero di Milan Skriniar a fine stagione, destinazione Parigi. Lautaro al momento è quasi incedibile per i nerazzurri che, però, potrebbero valutare un’offerta dagli 80 milioni di euro in su. Offerta che, secondo l’esperto di mercato, Ekrem Konur, il Real Madrid sarebbe disposto a mettere sul piatto. La virata dei blancos sul Lautaro Martinez potrebbe permettere alla Juventus di eliminare una papabile candidata all’acquisto di Dusan Vlahovic.