Dalla Juventus al Napoli: doppio regalo scudetto, spunta la data

Calciomercato Juventus, il Napoli non appena si consoliderà campione d’Italia ufficialmente avrà già due colpi in lista: i dettagli.

In casa partenopea si fa già il punto sul futuro. Spalletti in caso di ufficiale raggiungimento dello scudetto e quindi della vittoria del titolo ha già in mente ben due profili per rinforzare la propria squadra.

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe pronto ad entrare in rotta di collisione con la Juventus per due obiettivi di mercato che piacciono molto ai bianconeri.

Napoli e i “regali” scudetto: Hojbjerg + Koopmeiners

Il Napoli in caso di vittoria dello scudetto avrebbe in obiettivo ben due profili che piacciono, molto, anche alla Juventus. Si tratterebbe del danese Jens Petter Hojbjerg e il centrocampista olandese Teun Koopmeiners, entrambi attualmente in forza all’Atalanta. Entrambi i giocatori sono stati accostati alla Juventus in passato, ma sembra che il Napoli abbia deciso di mettere gli occhi su di loro, causando un potenziale scontro tra le due squadre per l’acquisizione dei due centrocampisti.

Hojbjerg, 22 anni, è stato uno dei protagonisti della stagione dell’Atalanta, dimostrandosi un giocatore versatile e completo. Ha anche guadagnato le prime convocazioni in nazionale danese, dimostrando la sua crescita costante. Koopmeiners, invece, è stato uno dei giocatori chiave dell’Atalanta. Il giovane centrocampista olandese è stato anche accostato al Barcellona e al Liverpool in passato. Il Napoli sembra determinato a non rinunciare alla possibilità di assicurarsi questi due talenti dell’Atalanta e potrebbe decidere di fare un’offerta che possa convincere sia i giocatori che il club bergamasco ad accettare la loro proposta. Resta da vedere come andrà a finire questa possibile battaglia di mercato tra Napoli e Juventus.