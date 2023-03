Calciomercato Juventus, addio Szczesny: il sostituto è incredibile

In casa bianconera si fa il punto sul futuro. Adesso, secondo l’ultima indiscrezione, potrebbe esserci un cambio in porta: i dettagli.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, alla Juventus piace un portiere in particolare che, adesso, potrebbe arrivare come sostituto del polacco anche per una questione di stipendio.

Calciomercato Juventus, cambio in porta: Vicario prende quota

il portiere dell’Empoli, Vicario, adesso, potrebbe diventare il prossimo estremo difensore bianconero: le ragioni tecniche si intrecciano con quelle economiche per la sua possibile acquisizione. Infatti, la Juventus sta cercando un portiere per la prossima stagione, considerando la possibilità di separarsi da Szczesny e cercando un sostituto adatto. Vicario sembra essere uno dei nomi che piacciono di più alla dirigenza bianconera, anche perché potrebbe arrivare a Torino con uno stipendio più basso e sostenibile rispetto all’attuale titolare della porta juventina.

Il portiere di 26 anni, che si sta confermando come uno dei portieri più forti del campionato italiano, è stato uno dei protagonisti della sua squadra, dimostrando di essere un portiere di grande qualità e affidabilità. Le ragioni economiche per la possibile acquisizione di Vicario sono evidenti: l’ingaggio del portiere sarebbe più basso rispetto a quello di Szczesny, e questo potrebbe rappresentare un risparmio importante per la Juventus. Inoltre, se la Juventus dovesse confermare Mattia Perin come secondo portiere, la coppia Vicario-Perin potrebbe mantenere la competitività della squadra, con ingaggi ridotti. Come riporta l’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, Vicario con Perin sarebbero un’ottima coppia che manterebbe la competitività e con ingaggi ridotti.