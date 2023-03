Tradito dalla Juventus, promesse non mantenute: addio immediato

Sono sempre in aumento le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus guardando alla prossima stagione calcistica.

I bianconeri di Massimiliano Allegri in questa fase della stagione devono concentrare le loro energie sul campo. Riuscire a portare a casa almeno un trofeo che sembra essere un obiettivo raggiungibile per Vlahovic e compagni. Che puntano anche a risalire la china in serie A.

La pesante penalizzazione condiziona la classifica, ma si cercherà in ogni modo di avvicinarsi e conquistare quel quarto posto che garantirebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Nel frattempo però la dirigenza dovrà darsi da fare in chiave mercato, cercando di mettere nero su bianco con quei calciatori destinati ad approdare a Torino nel corso della prossima estate. La Juventus deve senz’altro trovare diverse pedine in tutte le zone del campo e avrà già appuntato sul taccuino la lista dei potenziali obiettivi. Si punterà molto sulla linea verde, ma non solo.

Juventus, Yildiz chiede spazio tra i bianconeri più grandi

A proposito di linea verde, c’è un giocatore giovanissimo che sta facendo stropicciare gli occhi ai tifosi bianconeri ed è Kenan Yildiz. Un vero e proprio funambolo della squadra, calciatore classe 2005 di grandi doti tecniche che si sta mettendo in evidenza a suon di gol e assist.

La Gazzetta dello Sport sottolinea però come il gioiellino non sia affatto soddisfatto del suo percorso. Yildiz infatti aveva avuto la promessa di fare il “salto” nella Next Gen dopo i mondiali per misurarsi in una competizione più competitiva. Una promessa che però al momento è stata disattesa. I giovani si stanno ritagliando spazio anche in prima squadra e Yildiz spera di poter compiere il salto di qualità in questi mesi. Altrimenti potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare Torino nella prossima estate, tanto più che le pretendenti non gli mancano di certo.