Calciomercato Juventus, bomba Firmino: l’agente svela tutto

Calciomercato Juventus, l’attaccante brasiliano ha comunicato che questo sarà il suo ultimo anno con la maglia dei Reds.

Ha trovato il modo di festeggiare anche lui, lo scorso fine settimana, nella strepitosa goleada che il Liverpool ha rifilato ai rivali del Manchester United. Roberto Firmino non è più un titolarissimo dei Reds come qualche stagione fa ma ogni volta che il tecnico Jurgen Klopp lo chiama in causa si fa trovare pronto.

C’è la sua firma sul gol del definitivo 7-0 ai Red Devils, per quella che passerà alla storia come una delle peggiori sconfitte di sempre dello United, annichilito dal miglior Liverpool della stagione. L’attaccante brasiliano, subentrato a Gakpo a dieci minuti dal fischio finale, è riuscito a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Esultando sotto la mitica “Kop” forse avrà avvertito già un pizzico di nostalgia, visto che questo potrebbe essere uno degli ultimi gol con la maglia dei Reds. Già, perché l’attaccante brasiliano ha già comunicato che non rinnoverà il contratto con il club in cui milita dal 2015 e grazie al quale ha vinto i trofei più importanti, sia a livello nazionale che internazionale.

Calciomercato Juventus, l’agente di Firmino: “Roberto ora pensa solo al Liverpool”

Il giocatore, tuttavia, ultimamente ha fatto intendere che in questo finale di stagione ha intenzione di concentrarsi solo sul Liverpool. E che, per una forma di rispetto verso i Reds, ascolterà eventuali offerte esclusivamente da giugno in poi, a campionati terminati.

Un concetto che ha ribadito anche il suo agente, Roger Wittmann, che ha parlato del futuro del suo assistito in esclusiva a Calciomercato.it. “Al momento non parlo delle opzioni che abbiamo sul tavolo – ha detto Wittmann – Roberto è concentrato al cento per cento per portare a termine la stagione e aiutare il Liverpool nella corsa alla qualificazione in Champions League. Una volta aiutato il club a raggiungere i propri obiettivi, Roberto e la sua famiglia inizieranno a pensare a quale e dove potrebbe essere la prossima sfida“. Nel suo destino potrebbe esserci anche l’Italia. Che Firmino aveva già “sfiorato” lo scorso anno quando in estate era stata proprio la Juventus a cercarlo.