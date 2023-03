Juventus-Friburbo, Allegri lo perde subito: rivoluzione bianconera

Juventus-Friburgo, Allegri lo perde subito. Rivoluzione bianconera con i tre dietro che adesso cambiano volto

Ennesimo infortunio della stagione per la Juventus. Al 24′ della sfida contro il Friburgo, Massimiliano Allegri ha perso Alex Sandro per infortunio. Un problema muscolare per il difensore brasiliano e a differenza di quanto successo ieri, quando nelle prove c’era Rugani, il tecnico livornese ha mandato in campo Bonucci.

Ovviamente Leonardo è andato in mezzo alla difesa, con Danilo a sinistra e Bremer che si è spostato a destra. Bisogna capire adesso quale sarà l’entità dell’infortunio ad Alex Sandro, che probabilmente nel prossimo weekend non sarà a disposizione del tecnico livornese.