Juventus, sospiro di sollievo Chiesa: cosa è successo

Juventus, allarme per Chiesa. Attimi di paura per l’attaccante bianconero che rimane in campo dopo un problema al ginocchio destro

Calvario infinito per Chiesa, che non riesce a tornare in forma dopo l’infortunio al ginocchio dell’anno scorso. E attimi di paura durante la partita, per un movimento scomposto del giocatore.

Chiesa si è accasciato in campo, con un volto preoccupato, poi dopo aver parlato con Allegri e con lo staff tecnico è rimasto dentro il terreno di gioco anche se il tecnico lo ha messo davanti, punta centrale, e sposta Kean a sinistra.