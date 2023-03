Allarme rosso, UFFICIALE: otto assenze per la sfida con la Juventus

Allarme per Juventus-Sampdoria e convocazioni UFFICIALI: emergenza totale alla vigilia della gara.

I bianconeri devono cercare di dare degna prosecuzione al felice risultato in campo europeo nonché alla buona prestazione in casa della Roma, macchiata unicamente dalla spiacevole situazione Kean nonché da una dose di sfortuna che ha impedito di trovare il pareggio dopo il gol di Mancini.

Il responso dell’Olimpico, così come quello in Europa League, ha però permesso di comprendere come la squadra sia viva e pianamente ‘sul pezzo’, in grado di reagire degnamente alle difficoltà del periodo e a quella situazione in classifica che rischiava di sfaldare un gruppo rimasto invece sempre coeso e in grado di credere nei propri mezzi e nell’autorevolezza di un allenatore che ha sempre mostrato una grande capacità di gestione delle situazioni, anche nei momenti più complicati.

Juventus-Sampdoria, i convocato UFFICIALI di Stankovic: otto assenze

Restando sul presente, va sottolineato come, a pochi giorni dal responso in Europa League contro il Friburgo, la Juventus debba continuare a pensare anche al campionato, laddove è attesa dalla delicata gara interna contro la Sampdoria.

Catalizzatrice all’andata delle prime perplessità e difficoltà, la squadra ligure dovrà però domani sera fare i conti con una serie importante di assenze. La lista dei convocati ufficiali parla infatti chiarissimo e recita ben otto alla voce di indisponibili. Non partiranno per Torino, infatti, i seguenti giocatori. Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Michael Cuisance, Emirhan Ilkhan, Sam Lammers, Jeison Murillo e Ignacio Pussetto.

Questo l’elenco completo diramato dal tecnico Dejan Stankovic.