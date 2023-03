Calciomercato Juventus, pazienza finita con Conte: volano gli stracci

By

Il futuro di Antonio Conte continua ad alimentare interessanti voci di calciomercato: la Juventus osserva la situazione.

L’eliminazione rimediata per mano del Milan pesa come un macigno sulle ambizioni del Tottenham di Antonio Conte. Gli “Spurs” hanno infatti gettato alle ortiche la possibilità di strappare il pass per i quarti di finale di Champions League, uno degli obiettivi della stagione.

Conte è finito nuovamente nel mirino della critica. Il tecnico salentino, che negli istanti immediatamente successi al fischio finale ha gettate ombre inquietanti sul suo futuro al Tottenham, non ha ancora sciolto le riserve. Con il passare delle settimane, però, il rapporto con gli Spurs sembra essersi definitivamente deteriorato. L’ex allenatore di Inter e Juventus è legato al club inglese da un contratto in scadenza nel 2023 che salvo clamorosi colpi di scena non verrà rinnovato.

Calciomercato Juventus, rapporti gelidi tra Conte e il Tottenham

Secondo quanto riferito da Football Insider i piani alti del Tottenham non avrebbero affatto digerito i messaggi al vetriolo lanciati nelle ultime settimane da Conte. Come spesso gli è capitato nel corso della sua carriera, Conte ha lamentato l’insufficiente sostegno fornito dalla società nelle ultime campagne trasferimenti.

Inoltre sarebbe emersa una differenza profonda in termini di progettualità tra il tecnico salentino e la dirigenza del club inglese. Contrasti inaspriti dal desiderio di Conte, mai celato, di ritornare in quella Serie A della quale comincia a sentire inevitabilmente la mancanza

Tottenham dunque furioso con il tecnico sul quale avevano deciso di puntare forte per avviare un progetto nel medio-lungo periodo. A questo punto una separazione a fine stagione sembra configurarsi come l’opzione più credibile: la Juventus, alla quale Conte è stato spesso accostato nelle ultime settimane, potrebbe cogliere l’occasione al balzo.