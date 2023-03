Arriva la Juventus, la Roma ora trema: sfida da brividi

Arriva la Juventus, il centrocampista è conteso dai due club: nella prossima sessione di mercato sarà uno degli obiettivi principali.

Come dice il noto proverbio, all’amor non si comanda. Impossibile farlo se a quei colori si è legati sin da bambini e vestire quella maglia rappresenta il sogno di una vita intera. Secondo i rumors che circolano sulla sponda giallorossa del Tevere sono due stagioni che il calciatore in questione avrebbe azionato il conto alla rovescia.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, che nella Roma ha mosso i primi passi e spera, prima o poi, di farvi ritorno. Il centrocampista del Sassuolo classe 1999, cresciuto calcisticamente nella Lazio – ma passato nelle giovanili della Lupa nel 2014 – ha dovuto affermarsi in provincia prima che il club capitolino tornasse ad interessarsi a lui. Ascoli, Empoli, Monza. E adesso Sassuolo, dove gioca da due stagioni. In Serie B, due anni fa, si affermò come uno dei migliori nel suo ruolo, ma non ha avuto alcun problema a dimostrare le sue qualità anche in massima serie. Frattesi nel frattempo ha conquistato anche la nazionale e a suon di ottime prestazioni si appresta a fare il salto in un grande club.

Arriva la Juventus, si allontanano di nuovo la Roma e Frattesi

Finito nel mirino dei club più importanti, Frattesi sarebbe potuto tornare alla Roma già lo scorso anno. Ma i due club non hanno trovato l’accordo ed insieme al suo staff ha preferito restare ancora un anno in Emilia, così da poter continuare a crescere senza pressioni.

Oggi ha parlato del giovane centrocampista romano il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali in un’intervista al Corriere dello Sport. “Lo abbiamo preso da ragazzino nella Roma – ha detto il diesse neroverde – Una società con la quale abbiamo un ottimo rapporto. La scorsa estate avevamo parlato con loro, ma non è vero che eravamo vicini. La Roma ha tanti giocatori giovani di prospettiva e noi siamo interessati. Non posso sapere però se la Roma è ancora interessata”. Nei giorni scorsi è uscita la voce di un riavvicinamento della società dei Friedkin, ma a quanto pare le due parti si sarebbero nuovamente allontanate. Il motivo? Secondo vocegiallorossa.it, a causa dell’inserimento della Juventus: i bianconeri considerano Frattesi un obiettivo per la prossima estate.