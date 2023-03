Juventus, Chiesa-Pogba: Allegri svela mezza formazione e rilancia: “Potremmo essere secondi”

By

Juventus-Sampdoria, le parole di Max Allegri alla vigilia della sfida di campionato contro i blucerchiati.

Archiviata la gara d’andata contro il Friburgo, per la Juventus di Max Allegri è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria. Appuntamento che gli uomini di Max Allegri non vogliono fallire: Di Maria e compagni intendono lanciare un messaggio alla concorrenza dopo l’ultimo KO patito all’Olimpico. Ecco le parole di Allegri in conferenza stampa:

POSSIBILI difficoltà – “Domani contro la Samp sembrerebbe abbordabile. Gli ultimi risultati della Samp, che hanno pareggiato con la Salernitana in casa o comunque hanno perso di misura. Partita molto importante per il campionato, per la prima volta potremmo andare secondi in classifica. Potremmo andare a tre punti dall’Inter, sappiamo dell’importanza della partita.”

POGBA – “A disposizione, la formazione non l’ho ancora decisa. Ce ne sono due che giocheranno sicuramente: Perin e Vlahovic.”

CENTROCAMPO – “Giocherà uno tra Barrenechea e Paredes. Bisogna essere lucidi soprattutto domani, qualcuno ha recuperato ma abbiamo molti calciatori che hanno giocato tante partite.”

FORMAZIONE – “Devo valutare il recupero di Bonucci, le condizioni di Danilo e di Bremer e poi da lì deciderò. Rugani e Gatti stanno bene fisicamente: rientrano De Sciglio e Iling, speriamo di recuperare Milik per l’Inter. Chiesa domani non ci sarà, puntiamo ad averlo giovedì: riposo totale per Di Maria che sarà a disposizione con il Friburgo.”

Allegri ha poi continuato: “Provare qualcosa di diverso? Sono le caratteristiche dei calciatori ad essere diverse. Abbiamo Compagnon con noi che viene dall’Under 23. L’importante è che la squadra interpreti al meglio la gara.”

VLAHOVIC – “Guarito dalla pubalgia, sono contento della prestazione che ha fatto con il Friburgo. Sono molto fiducioso perché i calciatori vivono dei periodi così soprattutto gli attaccanti che vengono giudicati per i gol.”

SETTIMANA DECISIVA – “Settimana importante, facciamo un passo alla volta. Prendere coscienza della partita di domani sera. La classifica si fa con le piccole: negli scontri diretti uno lo perdi, uno lo pareggi e uno lo vinci. Con le piccole non devi sbagliare e domani è una partita molto a rischio sotto questo punto di vista.”

COMPAGNON – “Le grandi squadre, quelle che vincono sono squadre responsabili. Giocare partite contro l’Inter, la Roma o quelle europee è tutto più facile. La differenza le fai con le piccole: domani è un test importante secondo me. Quest’anno hanno giocato, sono stati aggregati. Poi degli altri abbiamo Pecorino dell’Under 23 che sta facendo bene ma che è infortunato. Verrà aggregato Compagnon, ha giocato Barrenechea. Bisogna trovare equilibrio perché la Juve deve restare ai vertici. Ecco perché la partita di domani è importante.”

PENALIZZAZIONE – “Non la vedo né come un ostacolo né come uno stimolo a fare all’impresa. Sul campo bisogna fare i punti che servono. Vincere il campionato è impossibile, ma potremmo prendere distacco sull’Inter per quello fatto sul campo.”

MIRETTI – “Domani mattina valuterò. Miretti è una mezzala classica, gli piace giocare più a sinistra che a destra: molto bravo a smarcarsi, a trovare posizione. Fagioli ora sta facendo la mezzala destra, si ritrova meglio: ma non è detto che non possa giocare davanti alla difesa.”

FAGIOLI – “Sveglio, furbo, sta facendo bene: credo che dovrebbe migliorare soprattutto in fase realizzativa: sia lui che Miretti. Bonucci? Il calcio è strano. C’era l’idea di farlo giocare con la Samp ma con il Friburgo è entrato a gara in corsa, facendo bene. Valuteremo domani: potrebbe anche giocare dall’inizio.”