Dalla Juventus al Psg: affare stellare, la vendetta è servita

Dalla Juventus al Psg, il club parigino sta pianificando il prossimo mercato dopo l’ennesimo fallimento Champions.

La situazione, in casa Psg, è diventata quasi paradossale. Da ormai più di un decennio, da quando il club parigino è stato rilevato dalla ricchissima proprietà qatariota, sotto la Tour Eiffel si sogna ad occhi aperti l’agognata Champions League. Un sogno che anche quest’anno è destinato tuttavia a rimanere tale.

Sì, perché per la quinta volta negli ultimi sette anni il Psg è costretto ad abbandonare la competizione regina già agli ottavi di finale. Nonostante abbia in rosa alcuni dei giocatori più forti e più pagati al mondo – basta pensare al trittico Mbappé-Messi-Neymar – l’emiro Al-Khelaifi deve fare i conti con l’ennesima fragorosa eliminazione. Mercoledì scorso alla corazzata di Christophe Galtier non è riuscita la rimonta nella doppia sfida con il Bayern Monaco. Al netto di qualche assenza, la superiorità dei bavaresi è stata evidente anche nella gara di ritorno, terminata 2-0 per la squadra di Nagelsmann.

Dalla Juventus al Psg, Campos punta Pau Torres

Ora al Psg non resta che vincere il titolo nazionale, che come l’anno scorso sarà solamente una magra consolazione. Nel mirino della critica c’è finito, oltre all’allenatore, anche il direttore sportivo Luis Campos, colui che avrebbe dovuto “rivoluzionare” tutto e creare i presupposti affinché il più ricco club di Francia potesse trionfare anche in Europa.

Alcune scelte però non hanno convinto. E se Campos ambisce alla riconferma dovrà cambiare molte cose in vista della prossima stagione. Innanzitutto bisognerà prendere una decisione riguardo ai pesantissimi contratti di Sergio Ramos e Leo Messi, entrambi in scadenza di contratto. Se le loro strade e quelle del Psg a fine stagione si separeranno è abbastanza ovvio che si alleggerirebbe in maniera notevole il monte ingaggi. E, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, Campos avrebbe già in mano una lista di calciatori che andrebbero a prendere il posto dell’ex Real Madrid. Oltre a Skriniar, che arriverà a parametro zero nel prossimo mese di luglio, il diesse dei parigini avrebbe puntato anche Pau Torres del Villarreal, un giocatore che da tempo fa gola alla Juventus.