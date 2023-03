Calciomercato Juventus, ecco l’erede di Vlahovic: Inter al tappeto

Il Barcellona, a causa delle restrizioni finanziarie imposte dal Fair Play Finanziario, dovrà cercare di sfruttare le opportunità di mercato per costruire una squadra competitiva nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo ‘Mundo Deportivo’, uno dei possibili obiettivi dei blaugrana coinciderà proprio con la Juventus che lo valuta come effettivo erede a Dusan Vlahovic in attacco.

Marcus Thuram come erede di Vlahovic

Marcus Thuram, attualmente in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach, potrebbe essere il giocatore più richiesto del mercato europeo. Il Barcellona, si legge dall’indiscrezione estera, dovrà fare i conti con la concorrenza del Bayern Monaco, che sta cercando un attaccante per rafforzare il reparto. Attualmente, sembra che i tedeschi siano in vantaggio sulla concorrenza, che comprende, infatti, proprio, anche Juventus, Atlético Madrid e Chelsea, ma curiosamente non l’Inter come invece sembrava qualche mese fa.

Marcus Thuram, figlio dell’ex campione del mondo Lilian Thuram, ha attirato l’attenzione di molti club europei grazie alle sue prestazioni con il Borussia Mönchengladbach. L’attaccante francese, classe 1997, ha uno score importante e adesso sarebbe pronto al definitivo passaggio di qualità, in un club che ambisce ad alti livelli. I bianconeri dovranno fare i conti con una folta concorrenza europea che vede in pole, proprio i tedeschi del Bayern Monaco.