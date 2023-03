Rabiot mattatore: doppietta da rinnovo e fa impazzire anche gli anti-juventini

Adrien Rabiot firma una doppietta decisiva contro la Sampdoria e fa impazzire i tifosi della Juventus che chiedono il rinnovo ma non solo

La Juventus porta a casa una partita molto complicata contro la Sampdoria che era iniziata nel migliore dei modi, sfuggendo di mano all’improvviso.

I bianconeri erano passati in vantaggio con Bremer nel primo tempo e poco dopo era arrivato il raddoppio di Adrien Rabiot con l’ennesimo colpo di testa vincente. Nel giro di sessanta secondi, però, i bianconeri hanno perso di vista la partita e la Sampdoria è tornata in partita improvvisamente, prima accorciando le distanze con Augello e poi pareggiando subito dopo con Djuricic. La Juventus sembrava tornata nel periodo nero di totale confusione ma a risolvere le cose ci ha pensato ancora una volta Rabiot che nel secondo tempo riporta i bianconeri in vantaggio con un sinistro violento di contro balzo. Un gol che ha fatto impazzire i tifosi della Juventus che ancor di più adesso chiedono a gran voce il rinnovo del centrocampista francese.

Juventus, polemiche per il gol di Rabiot: i tifosi chiedono il rinnovo

Il secondo gol di Adrien Rabiot alla fine non è stato l’ultimo della Juventus. Infatti nei minuti finali è arrivata anche la rete di Soulé che ha realizzato il primo gol tra i professionisti.

Un gol che ha dato la certezza dei tre punti alla Juventus dopo un primo tempo che si era notevolmente complicato e dopo il rigore sbagliato da Dusan Vlahovic. Il secondo gol di Rabiot, però, ha destato diverse polemiche da parte dei cosiddetti ‘anti juventini’ che hanno contestato un fallo di mano sul controllo del francese. Anche i giocatori della Samp hanno reclamato un tocco di mano ma l’arbitro ha convalidato la rete. “Alcuni momenti devo prendere le responsabilità, sono contento per la vittoria, meno per il primo tempo perché avevamo cominciato bene ma abbiamo preso due gol che non possiamo subire. Credo sia una cosa solo di testa, dobbiamo rimanere concentrati tutta la partita, anche se siamo sopra di due gol. Non penso a niente altro se non aiutare la squadra. Questo stadio mi porta bene perché ho segnato 9 gol qui e spero di farne altri da qui al termine della stagione. Non penso al futuro adesso, alla fine vedremo”.