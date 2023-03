La Juventus batte il doppio colpo in entrata: Serie A ‘svaligiata’

Calciomercato Juventus, doppio colpo in Serie A: big di Italia superate e svaligiate per la prossima estate.

L’attenzione attuale del mondo bianconero tutto deve continuare ad essere rivolta unicamente alle questioni di campo e, in particolar modo, orientate ad un piazzamento in campionato che permetta di chiosare la stagione, al netto della penalizzazione, in una degna regione di classifica.

Non è un caso, ad esempio, che Allegri abbia sempre sciorinato il suo anelito ad approdare tra le prime quattro, tenendo in conto solamente i punti ottenuti sul campo e ignorando momentaneamente la posizione considerante l’ormai famosa detrazione di punti.

Ciò che succederà sul campo e nelle aule di giustizia rappresenterà certamente argomento di discussione e attesa nelle prossime settimane, destinate ad essere però anche di apparecchiatura alle operazioni di concretizzare sul mercato nel trimestre estivo.

Da un lato, va evidenziato come la Juventus abbia bisogno di fare i conti anche con eventuali addii a zero, concretizzando anche allontanamenti di elementi non più utili alla causa o sui quali si deciderà di trovare delle soluzioni per motivi di varia natura.

Il caso Pogba rientra certamente in questa tassonomia ma va anche sottolineato come i cambiamenti in entrata sono destinati ad essere non meno copiosi e importanti di quelli in uscita.

Calciomercato Juventus, non solo Vicario: Serie A ‘svaligiata’

Al netto delle difficoltà di cui detto sopra e del limbo di incertezza di cui detto più volte, infatti, a Torino si continuano a monitorare situazioni potenzialmente importanti per concretizzare i giusti passi nel corso del calciomercato estivo.

I profili monitorati sono plurimi e interessano diversi reparti, a partire da quello arretrato. Proprio in questa regione, secondo la pagine bianconera insidera, Enganche, la Juventus starebbe facendo grandi progressi per chiudere il doppio colpo dall’Empoli, portando a Torino due giocatori inseguiti da mezza Serie A e sempre più vicini all’approdo in una dimensione top.

Ci riferiamo a Parisi e a Vicario, seguiti da top club quali anche Napoli, Roma o Milan.