Voti Juventus-Sampdoria 4-2: Rabiot…Chapeau! Due big bocciati

Voti Juventus-Sampdoria, Rabiot devastante: doppietta. Dategli tutto quello che vuole. Due big bocciati. Uno sostituito all’intervallo

Date 10, 11, 12 milioni a Rabiot. Dategliene quanti ne vuole. Devastante. La Juventus vince contro la Sampdoria e deve ringraziare il francese con una doppietta dopo la zuccata di Bremer che aveva spaccato il match. Una Juve che in in un minuto di blackout nel primo tempo era riuscita a regalare alla Samp due reti e mettere in salita un match che sembrava scritto.

E menomale come detto che c’è Rabiot. Il suo contratto in scadenza, dopo prestazioni così importante, è una pena per i tifosi bianconeri. Ma al momento, e purtroppo, possibilità di rinnovo non ce ne stanno, a meno che non arrivi una qualificazione alla prossima Champions League. Difficile. Ma è l’unico modo per cercare di trattenere l’ex Psg. Vabbè, andiamo oltre, e parliamo delle cose belle. Anzi, della cosa bella: il risultato. In bilico fino alla fine perché i bianconeri si sono addormentati quando l’unica cosa da addormentare era la partita. Che invece è rimasta aperta, per colpa di una squadra che giovedì contro il Friburgo deve avere tutt’altro atteggiamento se vuole passare il turno in Europa League.

Voti Juventus-Sampdoria, bocciato Bonucci

Il migliore in campo ovviamente è Rabiot. Uno dei peggiori è Bonucci, che gioca solo un tempo prima di rimanere negli spogliatoi. Un altro dei peggiori è De Sciglio e per fotografare la sua partita vi rimandiamo al 5′ del secondo quando quando Rincon, non il più giovane in campo, è in ritardo su un corner e va a prendersi il pallone proprio contro l’esterno della Juve che non riesce nemmeno a contrastarlo.

Sfortunato, e anche molto, Dusan Vlahovic: sbaglia il rigore, si arrende un attimo, poi rialza la testa come voleva Allegri e lotta. E qualche rimpallo gli va male, soprattutto su una girata mancina che meritava miglior fortuna. E poi la traversa alla fine, per il gol di Suolè, il primo in Serie A che ha chiuso il match. Il 6 lo merita. Bene Cuadrado – anche lui in scadenza – che si è guadagnato il tiro dagli 11 metri e poi ha centrato la seconda traversa in una settimana dopo quella di Roma.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin 6; Bremer 6 (83′ Rugani sv), Bonucci 5 (46′ Cuadrado 7), Danilo 5,5; De Sciglio 5 (88′ Gatti sv), Fagioli 6,5, Barrenechea 5,5 (46′ Locatelli), Rabiot 8, Kostic 6,5; Miretti 6 (73′ Soulé 6,5); Vlahovic 6.